Os signos do zodíaco que podem afastar amizades

Alguns signos do zodíaco podem adorar fazer amigos, mas mesmo assim acabam afastando-os quando deixam alguns comportamentos o dominarem. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano atrai muitas amizades com sua personalidade simpática e interessante, mas com o tempo pode acabar afastando essas pessoas. Isso acontece principalmente quando ele não cumpre suas promessas ou as deixa de lado por novos amigos. Este signo também pode criar uma competição velada e acabar disputando algumas coisas mesmo com pessoas muito próximas.

Virgem

O virginiano não faz amizades com tanta facilidade, mas mesmo quando consegue ter uma ligação especial com alguém, pode acabar estragando tudo. Este signo é muito exigente e critico, o que o leva a dizer verdades de forma dura, ferindo mesmo quem já está acostumado com sua personalidade. Este signo também pode ser competitivo com o sucesso e acaba passando a impressão de ser invejoso.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano pode ter dificuldade para se aprofundar emocionalmente em suas amizades e acaba estabelecendo laços apenas quando tudo está bem e a diversão acontece. Ele não gosta de se envolver em dramas e pode deixar de ajudar amigos quando eles passam por este tipo de situação.

Sagitário

O sagitariano quer ser amigo de todos e pode acabar afastando pessoas importantes. Ele gosta de se destacar nos círculos sociais, mas tem dificuldade em se responsabilizar com o sentimento das pessoas, o que pode levá-lo a se comportar de forma desconsiderada e desaparecer nas piores horas.