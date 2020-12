Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 20 de dezembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você recebe convites que podem ajudar a afastar pensamentos tristes que podem causar desequilíbrios. É melhor não se apressar antes de tomar qualquer decisão, especialmente na carreira e trabalho.

Viagens podem surgir. Não fique obcecado com um amor que o ignora ou não corresponde como deveria; é melhor virar a página e continuar a conhecendo pessoas compatíveis. Os signos de Capricórnio ou Libra podem ser muito compatíveis agora.

Em 18 de dezembro, se rodeie de energias positivas para atrair a boa sorte e ser mais feliz. Seus números da sorte são 07, 47 e 40. Uma gravidez pode chegar para as arianas.

Touro

Momento de grandes surpresas e um acontecimento positivo muito esperado finalmente acontece. Mantenha-se positivo.

Continue se aplicando nos estudos ou na carreira e se prepare para as oportunidades no futuro. Fique atento com dores de cabeça ou exageros; tente não abusar do álcool e evite a ressaca moral.

Em 19 de dezembro, o amarelo ajuda a atrair abundância e força espiritual. Seus números da sorte são 12, 33 e 41. Um amor do passado pode voltar para a sua vida e isso pede muita reflexão. Prepare sua casa para iniciar o próximo ano com todas as boas energias.

Gêmeos

Muitas coisas boas serão atraídas agora, pois a força estará do seu lado e as realizações acontecem. Lembre-se apenas de tente pensar positivo para afastar aqueles amores e amizades que não já são boas para você.

Dinheiro extra pode chegar. Aproveite esta fase na vida amorosa, no qual relacionamentos ficam estáveis e solteiros podem criar conexões bonitas. Espere o tempo de cada pessoa e evite sufocar o outro ao apressar as coisas.

Você terá sorte com os números 10, 25 e 33. As cores fortes atraem abundância. Cumpra seus deveres, mas também reserve tempo para descansar e recuperar as energias.

Câncer

Sexta de muita sorte. Aproveite esta fase para fazer reflexões importantes e analisar objetivos. Você se sente mais seguro e pode arriscar mudanças no visual.

Evite seguir o caminho dos outros e busque sua própria trajetória; tudo começará a sair melhor quando você encontrar suas próprias ideias e objetivos. Não tenha medo de ferir as outras pessoas apenas por tomar as rédeas da sua vida.

Um convite para o final do ano chegará. Aproveite os momentos com responsabilidade e desfrute da calma na vida amorosa. Um compromisso mais firme pode chegar.

Tudo tem seu tempo e a paciência o ajudará a receber o que realmente merece. Seus números da sorte são 09, 25e 39.

Leão

Boas notícias trazem a felicidade e realizações, especialmente no trabalho. Uma oportunidade ou ascensão no trabalho pode surgir. Negócios próprios começam a dar mais lucros.

Boas pessoas são atraídas pela sua simpatia; apenas seja cauteloso para não contar coisas íntimas de mais sem ter confiança. Evite falar sem pensar.

Cuide da sua saúde e evite cometer exageros com álcool, você pode se arrepender mais tarde. Um presente traz alegria. Você terá sorte com os números 02, 24 e 56. Nos próximos três dias, mentalize coisas boas e o que você deseja para atrair com a força do pensamento positivo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Os próximos dias podem reservar surpresas ou gestos importantes que trarão felicidade. O trabalho pode ter ótimos resultados.

Evite ser controlador e não aproveitar as coisas quando elas fluem naturalmente; saiba que a manipulação acaba trazendo muita frustração e afastando pessoas importantes. Mantenha-se calmo.

Um novo ciclo se aproxima e você deve estar bem para recebê-lo. Você tem uma surpresa econômica e pode ser com seus números da sorte que são 07, 04 e 38; tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Dê valor no amor para quem também o valoriza. Alguém do signo de Áries ou Gêmeos pode falar sobre ter algo sério.

Libra

Transformações internas e externas acontecem. Decisões sobre o amor são tomadas. Pessoas importantes ou queridas podem procurá-lo.

Uma nova proposta de emprego chegará em breve e você deve guardar as informações até tudo dar certo; evite atrair vibrações ruins de inveja.

Seus números da sorte são 03, 17 e 44. Valorize quem se esforça e o apoia a fazer as coisas saírem bem; não carregue nas costas quem não se esforça, pois isso também é prejudicial para a pessoa.

Escorpião

Momento de ter atenção com a vida financeira; pague dívidas e organize a renda. Chegou a hora de ter mais responsabilidade. Quebre padrões que já não o fazem bem.

Lembre-se de cuidar mais da saúde com bons hábitos e dando atenção para a sua saúde mental. Suas energias devem ser renovadas com descanso e paz.

Um novo ciclo de prosperidade será iniciado, especialmente na vida amorosa. Os solteiros podem conhecer alguém especial do signo de Áries, Câncer ou Leão. Seus números da sorte são 12, 24 e 38.

Uma surpresa ou convite o deixará feliz, especialmente se for relacionado com uma viagem. Os que estão em um relacionamento podem decidir iniciar uma família ou descobrir uma gravidez.

Sagitário

Momento de aproveitar a vida verdadeiramente, deixando a preguiça de lado. É uma boa hora para fazer mudanças e se manter mais ativo, pois assim fica mais fácil e efetivo lutar pelos objetivos.

Mudanças serão anunciadas no trabalho e você deve se manter positivo; deixar de lado os pensamentos negativos e ansiedade é fundamental para se sentir feliz e muitas vezes as pessoas precisam da ajuda de profissionais que cuidam da saúde mental.

Cuide melhor das finanças e não faça investimentos arriscados em 2020. Para aumentar a intuição, se conecte com a natureza e as cores claras. Seus números da sorte são 13, 21 e 37. Um presente inesperado chegará.

Capricórnio

Momento de analisar tudo o que você conseguiu realizar em 2020 e também as dificuldades. Lembre-se da sua força para fazer acontecer e se afaste das energias negativas; o que você desejar pode ser realizado.

O trabalho pode sobrecarregá-lo e é preciso se manter atualizado. No entanto, não se sinta culpado por reservar um tempo de descanso; isso é cuidar da saúde.

Hábitos saudáveis e uma mente mais positiva podem contribuir para um melhor desempenho em tudo o que é importante para você.

Na vida amorosa, dialogue com paciência para resolver os problemas ou diferenças, buscando sempre ficar em paz com o parceiro ou parceira. Seus números da sorte são 00, 34 e 59.

Aquário

Fim de semana de resolver coisas pendentes e de pensar formas de se organizar melhor. Se esforce equilibrando melhor seu tempo e se destaque sendo quem você realmente é.

Uma questão legal pode ser resolvida a seu favor. Evite ter brigas com pessoas queridas e no relacionamento; este é um momento de refletir com sabedoria e evitar agir ou falar movido pela raiva.

Uma surpresa muito agradável pode chegar e trazer ainda mais força para levar as coisas. Tenha mais atenção com as dores de cabeça ou pescoço, cuidando melhor da alimentação e sendo responsável ao fazer esforços físicos. Você terá sorte com os números 11, 25 e 39.

Peixes

Dias de mudanças e pensamentos inovadores. Aproveite esta etapa de metamorfose e não tenha medo de crescer, especialmente espiritualmente.

O desejo de iniciar uma família ou uma gravidez surpresa pode chegar. É preciso cuidar da saúde com atenção e melhorar a alimentação. Problemas nas costas ou rins merecem cuidado.

É preciso ser responsável financeiramente e ter planos para não fazer gastos desnecessários. Pense também no futuro da sua carreira e lute para ter melhores oportunidades. Seus números da sorte são 03, 16 e 40.