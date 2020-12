Prontas para arrasarem na make? Aqui estão as tendências de maquiagem de 2021

O ano está acabando e já estamos ansiosas para saber o que podemos esperar do próximo. Moda, beleza, decoração. Queremos saber tudo o que estará em alta. Por isso,

A maquiadora profissional Jéssica Bittencourt, decidiu revelar para a Nova Mulher quais serão as tendências de maquiagem de 2021.

"A pele natural tende a ser tendência em 2021. Mas os olhos terão seu momento, o que faz totalmente sentido se ainda estivermos usando máscaras, o delineado colorido e a sombra molhada com cores complementares vão estar presentes no próximo ano", declara.

Já prepara a base, a sombra, o corretivo e o pó para treinar a make da vez do próximo ano. Vem ver!

Delineado colorido

“As linhas de produtos de maquiagem estão cada vez mais empenhadas em diversificar a cartela de cores de seus delineadores. Isso porque uma das principais tendências desse próximo ano é o delineado colorido, que não só conquistou o coração das blogueiras de maquiagem, mas também de quem ama um detalhe criativo na produção”, revela a especialista.

Delineado elaborado

Quer chamar atenção em uma make bafonica? Tudo bem, pois o próximo ano permitirá. “Pode apostar nos delineados que antigamente só estampavam capas de revistas, ensaios fotográficos conceituais e passarelas de fashion week. Eles podem ser pretos, coloridos, iniciarem no canto interno do olhar ou simplesmente não terem início nem fim, o importante é usar a imaginação e um pouco de conhecimento sobre seu tipo de estrutura do olhar, para não acabar fazendo um efeito indesejado”.

Boca degradê natural e molhada

“O que marca essa tendência é a impressão de "não passei nada". Ótima para incluir na maquiagem do dia a dia ou em produções que não se quer chamar atenção pra boca; Fugindo do tradicional nude matte”.

Soap Brows

“A tradução não fica muito legal em português, mas a sobrancelha queridinha em 2021 vai ser sim feita com sabonete. Já existem produtos específicos para isso, porém se usa muito o sabonete de Glicerina junto com um fluído de fixação de maquiagem, que vai ajudar a escovar as sobrancelhas pra cima de deixarem elas com aspecto bem distante do tradicional desenho alinhado e marcado”, finaliza.

