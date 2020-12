Os signos que devem desapegar do passado amoroso durante a Vênus em Sagitário

Vênus, o planeta que rege e pode causar mudanças importantes na vida amorosa, acaba de entrar em sagitário, onde permanecerá até 8 de janeiro. Confira os signos que devem desapegar do passado amoroso durante esta fase:

Touro

Chegou o momento de acessar verdades fortes e sair da zona de conforto, pois nem sempre as mudanças positivas acontecem de forma tranquila. Uma nova fase na sua vida amorosa está sendo iniciada e é preciso deixar as experiências ruins ou limitantes no passado, focando em ir além e não se deixar abalar por aquilo que já aconteceu; o medo deve ir embora.

Câncer

Momento de intensidade que pede autocuidado, mas também a coragem para superar as experiências e pessoas do passado que não o permitem avançar de forma confiante. Você pode ter muito mais na sua vida amorosa se deixar a postura de apenas desejar e começar a criar o que realmente quer para si.

Capricórnio

Mantenha os olhos abertos e deixe o passado ir embora pacificamente para poder vislumbrar novos começos. É importante renovar as energias e não se apegar ao que já passou por sua vida, mas não era seu destino. Chegou a bora de abrir as portas para o novo e se surpreender com uma vida diferente!