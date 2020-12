A verdade que ajudará cada signo nas últimas semanas de 2020

Faltam poucas semanas para 2020 chegar ao fim e algumas verdades ajudarão os signos do zodíaco a finalizar este ciclo da melhor forma. Confira quais são:

Áries

Por mais que alguns desafios pareçam quase impossíveis, é preciso deixar de temer para poder enfrentar. Lembre-se que a verdadeira força se manifesta quando não a limitamos.

Touro

Fugir da realidade e de algumas responsabilidades causam alívios que não duram para sempre. É preciso levar em conta a capacidade de transformação que está dentro de cada um e aceitá-la como a única forma de mudar para melhor.

Gêmeos

Apenas quando reservamos momentos de tranquilidade para nós mesmos podemos identificar nossos verdadeiros desejos. As obrigações e tensões do cotidiano podem mascarar muitos sentimentos que precisam ser acessados.

Câncer

Quanto antes você entender que toda ação gera uma reação, compreenderá também que nem todas as pessoas lidam com as coisas da mesma forma. O que é leve para você, pode ser grave e inadmissível para o outro. Cuide das suas ações.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Ser quem sempre dita às regras é também uma forma de assumir vulnerabilidade e não aprender a lidar com as mudanças imprevistas. Abra a sua mente e tente se adaptar a deixar o controle de lado; ninguém pode tê-lo para sempre.

Virgem

Todo o projeto, caminho ou relacionamento entregará desafios. É importante saber quando essas fases começam, identificar os obstáculos e superá-los para seguir em frente. Ficar apenas focado nos desgastes não o deixará colher bons frutos.

Libra

Transmitir sentimentos e emoções é algo que faz parte de você, por isso não deve ser tratado como uma debilidade. Lembre-se que existem responsabilidades que apenas quem é aberto sobre o que sente pode assumir; tire vantagem disso.

Escorpião

O mundo tende a julgar os resultados e se esquece da trajetória, uma parte importante que pode revelar todas as dificuldades e tentativas antes de alcançar o sucesso. Você deve se adaptar, mas sempre levando em mente que reconhecer o caminho é a única forma de poder recordar os obstáculos superados para voltar a ultrapassá-los mais uma vez.

Sagitário

Momento de iniciar projetos, pessoais ou profissionais com otimismo. Quando tiramos sonhos ou ideias do papel, nosso poder aumenta e isso pode ajudar a iniciar novas fases prósperas. Comece 2021 com o pé direito!

Capricórnio

Bom momento para retomar as paixões ou necessidades pessoais que são deixadas de lado devido a rotina difícil que muitos possuem. É preciso não esquecer de si mesmo e ter em mente que nunca é tarde para encontrar o caminho que realmente traz felicidade.

Aquário

Amar com maturidade é a única maneira de viver esse sentimento de forma plena e sem medo. É importante buscar o crescimento neste quesito, aceitando que atitudes valem mais do que palavras e tudo pode mudar. Muitas vezes o “para sempre” é um conceito inocente e que pode levar as pessoas a ter expectativas irreais.

Peixes

A vida sempre entrega alguns apoios incondicionais que ajudam a fazer esta trajetória mais leve. É importante saber quem está realmente ao seu lado e valorizar esses vínculos, pois eles são os duradouros.