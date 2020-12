Os signos mais afetados pela entrada de Vênus em Sagitário

Em 15 de dezembro Vênus, o planeta do amor, acaba de entrar no ousado e aventureiro signo de Sagitário um, uma fase que durará até 8 de janeiro. Descubra os signos que mais serão afetados:

Gêmeos

Esta pode ser uma temporada intensa na vida amorosa, marcada por reviravoltas e também pela entrada de novas pessoas na sua vida. Será preciso tomar muito cuidado com a vontade de levar relacionamentos com rapidez e tomar atitudes precitadas, revendo sempre se você está realmente pronto para seguir o caminho que está escolhendo. Não defina tudo apenas por um impulso!

Virgem

Momento que pode desencadear a finalização de alguns ciclos e o início de outros para quem está aberto a apostar na sorte. A chance de se sentir confuso e querer voltar a todo custo para a zona de conforto pode estressar, mas é preciso se voltar para suas raízes e lar, buscando o apoio, mas sem deixar de acessar as verdades que precisam ser compreendidas. Lembre-se que o verdadeiro amor nem sempre chega do jeito que esperamos.

Assuntos profundos voltam a emergir ou seus pensamentos buscam significados para acontecimentos marcantes e que não sairão como o esperado na sua vida amorosa. Este é um momento que pode ser transformado em uma grande crise se faltar maturidade para você, mas do contrário, pode ajudar a olhar as coisas com muito mais experiência e descobrir novas perspectivas. Vá além e sinta-se seguro!