Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 18 de dezembro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Durante esta semana você terá boas energias ao seu redor, apenas tente ser mais organizado em tudo para ter tempo. Não dê tanta importância às críticas de pessoas que claramente o invejam, lembre-se que seu signo tem força suficiente para sempre se afastar da energia negativa; tome essa atitude.

Você pensa em formalizar o relacionamento com seu parceiro. Você recebe um dinheiro extra para pagar suas dívidas e organizar melhor suas despesas. Momento de receber a ajuda espiritual necessária para sair de seus problemas.

Lembre-se de que você tem o poder de transformação e pode renovar a própria vida. Você terá sorte na terça-feira com os números 04, 21 e 66. Cores intensas em suas roupas atraem sorte.

Touro

Você vai retomar projetos de vida esta semana; pense no seu futuro e busque a melhor opção de trabalho. Seu poder para atrair dinheiro esta mais forte e oportunidades de crescimento serão dadas nos próximos dias.

Cuidado com o vício em celular e não fique se comparando nas redes sociais. No trabalho, você participará de reuniões de última hora para mudanças.

Chegou a hora de encontrar a paz interior; evite deixar seu lado dramático tomar conta e se punir; ame mais a si mesmo, pois a bondade e otimismo de dentro se reflete fora de nós. Você terá sorte com os números 13, 29 e 80.

Gêmeos

Você vai enfrentar alguns problemas de trabalho esta semana. Seu signo é muito perfeccionista e se incomoda que os outros não o sejam; é melhor não se desesperar ficar em paz, evitando procurar problemas onde não há.

Os casados ​​podem passar por uma fase de brigas e ciúmes. É preciso encontrar a melhor solução e permanecer buscando a união com tranquilidade. Os solteiros conhecem pessoas compatíveis com você e pode se apaixonar. A libido aumenta.

Uma viagem de fim de ano será planejada; você vai se divertir muito. Momento de confiar em seu poder de decisão e seguir em frente em sua vida; não se prenda aos traumas e complexos do passado, prefira resolve-los para escrever uma nova história. Na quarta-feira você terá sorte com os números 09, 14 e 50.

Câncer

As energias no trabalho serão muito agitadas esta semana; mudanças e revisões anuais estão chegando. Uma oportunidade no exterior pode surgir.

Você faz algumas mudanças e tenta ser melhor em tudo relacionado à sua vida amorosa; o seu signo é muito sentimental e isso às vezes causa dúvidas sobre o seu parceiro. Chegou a fase de relaxar e aproveitar seu relacionamento.

A vida é uma aventura e você precisa arriscar mais para conseguir o que deseja; sair da zona de conforto o ajudará a deixar de desperdiçar energia, especialmente no amor.

Cuide dos problemas nervosos e tente fazer exercícios para relaxar. Novas oportunidades de progresso surgirão para você. A sorte chega com os números 02, 30 e 88.

Leão

A sorte vai dominar o seu signo esta semana! Serão dias de mudanças radicais no trabalho, mas para melhor. Uma viagem pode ser planejada para o final do ano. Você recebe um reconhecimento econômico e com isso manda algo para o conserto.

Solteiros encontrarão um amor do signo de Gêmeos ou Sagitário, que será muito compatível. Cuide do seu intestino e estômago; evite ficar com raiva e não guarde rancores.

Você tem o poder de fazer todas as mudanças que precisa, mas lembre-se de que toda acao provocará uma reação. A chance de qualquer coisa, por menor que seja, afetar toda a sua vida, aumenta consideravelmente.

Pense duas vezes ou mais sobre o que vai fazer nos próximos dias. Você terá sorte com os números 11, 42 e 50. Use a cor vermelha para atrair fortuna.

Virgem

Você vai duvidar do seu trabalho esta semana. Tente usar suas ideias de uma forma positiva para não ter contratempos no trabalho. Você vai a uma consulta e pode descobrir uma gravidez que vai ocorrer sem problemas.

A sorte chega com os números 03, 27 e 41. Use a cor laranja para atrair sorte. A reconciliação consigo mesmo e com os outros o fará para de negar a si mesmo a felicidade e o sucesso.

Seu poder de atração aumenta. Agora, o universo conspira a seu favor para que você alcance os triunfos que deseja. É preciso apenas se deixar influenciar pelo bem e saber perdoar.

Alguns pensam em começar uma família ou mudar de casa; o que acontece sem problemas. Não se desespere, que no momento certo chegará o que você espera.

Libra

Você deve buscar a felicidade não importa o que aconteça ao seu redor. A oportunidade de voltar a estudar e organizar melhor sua vida econômica pode surgir; não tenha medo dos desafios.

A sorte estará ao lado de quem está mudando de emprego ou começando um negócio. Pense em fazer coisas que ajudam a melhorar a sua autoestima quando se sentir para baixo.

Você organiza documentos para viajar. Tenha cuidado com um amor do passado que só deseja magoá-lo e trazer energia ruim; tente se afastar dessa pessoa. Esta semana sua sorte virá com os números 06, 29 e 31.

Escorpião

Momento de dar prioridade aos seus planos e não se deixar derrotar por comentários negativos que fizerem sobre você. Uma recompensa pode chegar no trabalho.

Se afaste um pouco do seu lado sensível e rancoroso, pois é hora de ir atrás de grandes conquistas na sua vida profissional. Tudo o que você fizer dará certo e os maus momentos são deixados para trás.

Você deve injetar mais força em seu trabalho para progredir. Cuidado com as perdas nas ruas e seja mais atento com o que você tem.

A proposta para um relacionamento sério deve chegar. Você terá sorte com os números 01, 19 e 52; adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Use a cor verde para atrair fortuna.

Sagitário

São tempos de mudanças radicais na sua vida e de deixar para trás aquele amor ruim ou amigos que só estavam com você por interesse. Você terá poder suficiente para enfrentar todos os seus medos e sair de qualquer situação.

Problemas jurídicos são resolvidos a seu favor. No amor, alguém virá até você alguém com muita luz e o encherá de paz. Evite focar apenas nos impulsos sexuais e dê valor para quem o ama.

Lembre-se que este é o mês do perdão e de deixar rancores para trás. Você terá sorte com os números 07, 13 e 25. O branco atrai abundância. Durma mais, pois seu corpo precisa se recuperar do cansaço.

Capricórnio

Você está em um estágio de coragem e afirmação; não tenha medo e mostre a todos o quão forte e capaz você é para realizar as tarefas que tem em mente. Você está na sua melhor fase do mês.

Não há espaço para estados depressivos ou preguiçosos agora. Chegou a hora de agir para ser alguém. Você pode saber de uma gravidez. Parentes vêm visitar sua casa. Cuide um pouco mais da sua saúde, principalmente no que diz respeito à garganta e aos pulmões.

Você terá sorte com os números 01, 77 e 89. O amarelo ajuda a atrair a abundância. Não procure problemas onde não existem, especialmente no relacionamento; viva o amor em harmonia.

Aquário

Momento de aventura e expansão na sua vida. Esta é a hora de levar os seus projetos de trabalho sem medo, porque você vai tomar a melhor decisão para crescer.

Viagens e pessoas de outros países podem fazer a diferença em sua vida. A necessidade de liberdade e progresso no trabalho aumenta. Comece a fazer o que você tanto deseja.

Você está no caminho certo para estabelecer um relacionamento sério com seu parceiro atual ou terá a oportunidade em breve. Você compra algo que deseja.

Tenha cuidado com as traições no trabalho e não se meta nos problemas dos outros. Você recebe uma reclamação legal que será resolvida da melhor maneira. Seus números da sorte são 15, 20 e 31. Use a cor vermelha para atrair fortuna.

Peixes

Você pode superar e se adaptar a qualquer situação, pois sua grandeza pessoal não terá limites. Será mais fácil realizar qualquer tarefa que tenha em mente, apenas tente ser discreto e não atrair as energias negativas de pessoas com inveja.

Você ajuda pessoas a saírem dos seus problemas. Um amor do passado pode procurá-lo para voltar. Lembre-se que todos nós cometemos erros e novas oportunidades podem ser positivas quando existem crescimento e mudança de atitude.

Aqueles que são solteiros encontrarão um novo amor que será muito compatível. Não seja mais teimoso, se essa situação de negócios não acontecer, tente seguir em frente com outro projeto. Seus números da sorte são 08, 33 e 45 e suas cores são preto e branco.