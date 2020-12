Eclipse solar será parcialmente visível no Brasil

Um eclipse total do sol vai ocorrer nesta segunda-feira e poderá ser visto no sul do Chile e da Argentina. No Brasil, será parcialmente visível nas regiões sul e sudeste.

O fenômeno deve ocorrer por volta das 12h40 e deve durar até as 15h.

O ápice do eclipse será por volta da 14h, horário em que será possível ver na região sudeste 27% do sol encoberto pela lua. No sul do país, será possível observar 67%.

De acordo com os astrônomos, em São Paulo o céu não ficará escuro, mas o tempo ficará nublado e deve haver uma queda de temperatura.

O eclipse solar total ocorre quando a lua se posiciona entre o sol e a terra, projetando sua sombra em nosso planeta.