A dica para cada signo aproveitar as energias do Eclipse solar em Sagitário

O Eclipse solar total em Sagitário deste 14 de dezembro marca uma fase ousada, que entregará novos começos ou descobertas importantes para muitos signos do zodíaco. Confira como cada um pode aproveitar esta fase:

Áries

Este é o momento que antecede importantes ações; certifique-se de enxergar a realidade de forma clara para saber qual direção tomar rumo aos seus objetivos. Expanda a sua mente e busca de conhecimento.

Touro

Momento de diferenciar bem o que é intuição e o que é paranoia, agindo com precaução e estratégia. Evite os impulsos e dê um tempo para se conectar com os sentimentos complexos que emergem.

Gêmeos

A vida amorosa deve estar preparada para transformações. Chegou a hora de amadurecer e buscar uma forma de seguir em frente com ideais positivos; eles trarão a felicidade.

Câncer

Momento de sentimentos delicados e de estar atento para compartilhá-los com atenção. É melhor cuidar da saúde física e mental para encontrar o verdadeiro equilíbrio.

Leão

Momento de não se render ao olhar o passado para lamentar. Aproveite este momento para reconhecer aquilo que realmente o deixa bem e se reconectar com os valores que consdera importante.

Virgem

Momento de encontrar as palavras certas para expressar o que sente, olhando para dentro de si sem julgamento, mas com tato para ser real sem ferir as outras pessoas. Mantenha o equilíbrio para focar nas próximas transformações.

Libra

Momento de recordar que nunca é tarde para se livrar de mágoas do passado e abrir para o perdão; a cura é alcançada e sua compreensão aumenta de forma muito madura. Acesse quili que o faz crescer.

Escorpião

Momento de abraçar sua essência e se sentir mais confiante, não a partir do ego, mas sim por meio dos valores importantes que evoluem dentro de ti. Quebre os padrões que o atam ao superficial.

Sagitário

Momento de se despedir do passado frustrante ou doloroso que o acompanhou e se abrir para novos caminhos. O que você deseja de verdade será revelado e esta é uma oportunidade para planejar seus próximos passos.

Capricórnio

Momento de revisitar aquilo que é guardado a sete chaves e pensar nas consequências de alguns segredos. Seu subconsciente estará mais ativo e isso pode entregar informações importantes. A intuição nunca tarda.

Aquário

Chegou a hora de dar um passo para trás e avaliar algumas situações complexas como espectador, especialmente as que envolvem amigos e pessoas queridas. Dessa maneira você saberá quem realmente é um aliado e pode fortalecer laços positivos.

Peixes

Fique atento as oportunidades que se abrem, especialmente na carreira, trabalho e projetos do seu interesse. Chegou a hora de enxergar a longo prazo e planejar ações com cuidado e empenho.