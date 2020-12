6 opções para quem não quer consumir bebidas alcoólicas nas festas de fim de ano

Nem todo mundo gosta ou pode ingerir bebidas alcoólicas, mesmo que a data seja festiva. Entretanto, seja qual for seu motivo, isso não significa que não pode aproveitar as festas de fim de ano ou não confraternizar com familiares e amigos.

Atualmente, existe uma infinidade de bebidas que se você não contar que não possuem álcool, outras pessoas também vão beber sem saber a diferença. Selecionamos 6 bebidas para adultos e crianças, disponíveis no comércio eletrônico brasileiro, que podem ser consumidas sem medo durante o Natal e Ano Novo. Confira:



1. Energético Red Bull Energy Drink Coco e Açaí 250 Ml (24 latas) – Compre a partir de R$ 167,76



2. Cerveja Estrella Galicia 0,0% Álcool Long Neck 250 ml – Compre a partir de R$ 5,33



3. Beltrame Sem Álcool Néctar de Maçã e Uva 660 ml – Compre a partir de R$ 13,32



4. Refrigerante Laranja Garrafa Wewi 255 ml – Compre a partir de R$ 3,99



5. Suco Uva Branco Integral Mitto Vidro 1 litro – Compre a partir de R$ 23,81



6. Suco Fruta e Gás Uva Mitto Lata 269 ml – Compre a partir de R$ 7,13

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.