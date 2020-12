Os signos do zodíaco que gostam de sentir saudades

Alguns signos do zodíaco sabem como lidar com a distância e até gostam de sentir de saudade. Confira quais são:

Áries

O ariano é uma pessoa que ama o contato humano, mas não abre mão do seu tempo sozinho, pois isso o faz se sentir livre. Para ele, a saudade é aproveitada e sentida de forma muito sincera, pois ele não lida com ela de forma triste, já que sabe se manter bem somente com a sua companhia.

Gêmeos

O geminiano é capaz de cultivar a saudade de uma forma positiva, focando em passar um tempo construtivo enquanto não pode se encontrar com a pessoa querida. Ele investe na comunicação mesmo a distancia e consegue manter seus laços vivos até o próximo reencontro.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Por mais que prefira a proximidade com as pessoas que ama, o canceriano está sempre inclinado a manter todos em sua vida, por mais que a distancia separe. Ele pode investir nas recordações e sempre dá um jeito de promover reencontros.

Sagitário

O sagitariano está sempre pronto para mudar o rumo da sua vida e não só se acostuma a sentir saudade, como a sente de forma otimista. No amor, ele pode preferir manter sempre a proximidade, mas sabe como enfrentar as distancias pensando sempre no reencontro e nas boas histórias que serão contadas.