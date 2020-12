Os signos que precisam ter calma este fim de semana

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco precisarão fazer um esforço extra para manter a calma, especialmente em momentos de desentendimentos com pessoas importantes. Confira quais são:

Áries

Este fim de semana pode ser repleto de momentos significativos para os relacionamentos dos arianos. No entanto, especialmente no domingo, as emoções podem tomar conta e atrair dramas, especialmente quando assuntos do passado não foram bem resolvidos. É preciso manter a calma e ter muita atenção com o que é dito, para evitar atrair consequências ruins. É hora de se abrir e ouvir o outro com empatia.

Leão

A chance de transformar pequenos problemas em grandes aumenta especialmente no domingo. O leonino pode se sentir mais emocional e isso tende a trazer dramas do passado de volta; é preciso assumir a postura de ouvinte e observador antes de tomar atitude precipitadas ou revelar verdades que ainda não estão prontas para serem tocadas. Procure focar em despertar a felicidade e não as dúvidas.

Virgem

Os problemas na vida amorosa podem chegar e fazer com que ressentimentos venham á tona nas piores horas. É necessário ter conversas importantes, mas também manter a calma nesses momentos para que as palavras sejam a solução e não um problema ainda maior. Tenha atenção com seus próprios sentimentos e evite tentar adivinhar o que os outros sentem, pois isso pode se virar contra você.