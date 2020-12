Os signos que podem ficar muito dependentes no relacionamento

Alguns signos do zodíaco podem ser independentes, mas quando estão em um relacionamento possuem mais chances de se tornarem dependentes do parceiro. Confira quais são:

Touro

O taurino pode ser dominante para outras coisas, mas em alguns relacionamentos acaba se tornando muito dependente. O apego em questões materiais e emocionais faz com que o taurino esqueça a individualidade e deixe o parceiro controlar todos aspectos da sua vida, podendo aceitar pacientemente a opinião do outro em tudo o que fizer.

Gêmeos

O geminiano pode ter muita dificuldade em tomar decisões e acaba enxergando no parceiro uma figura para facilitar isso. Ele pode depender do outro para tomar atitudes e também tentará agradar ao máximo, mesmo que isso não expresse seus verdadeiros desejos. Esse tipo de submissão pode fazer com que ele se coloque em segundo lugar sempre.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Por mais que seja muito focado e crítico, o virginiano pode se tonar dependente do parceiro. Quando isso acontece, ele pode até tentar controlar o outro, mas sempre tomará decisões pensando no relacionamento, mesmo se elas forem prejudiciais para ele individualmente ou com totalmente destoantes dos seus objetivos.

Libra

O libriano pode ser independente, mas quando está em um relacionamento tende a tentar suprir as necessidades do outro. Por não gostar de confrontar e se preocupar muito com o bem-estar de quem ama, o libriano se coloca em segundo lugar e acaba se submetendo ao outro para agradar, gerando uma grande dependência.