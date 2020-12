Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 13 de dezembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Fim de semana para aproveitar o tempo e não se deixar abater pela preguiça; o tempo que se foi não volta, então tente seguir em frente e alcançar os seus objetivos para se sentir completo.

Fique atento com a saúde mental e busque ajuda para a ansiedade e tristeza. Cuide do seu dinheiro e evite maus investimentos; lembre-se que você deve sempre pensar duas vezes antes gastar.

Neste 13 de dezembro a sorte e intuição aumentam; aproveite e tenha pensamentos positivos para atrair realizações. Flores brancas e cores claras ajudam a encher de boa energia o lar. Seus números da sorte são 04, 18 e 32. Um presente inesperado chega e pode ser de um novo amor.

Touro

Fim de semana para refletir o que deve fazer para conseguir o que tanto deseja em sua vida. Você sempre é persistente em seus assuntos de trabalho e alcança o sucesso, mas deve lidar melhor com as pressões e se afastar das energias negativas.

Em 13 de dezembro a sorte aumenta e o vermelho ajuda a materializar seus desejos. Cuide melhor da saúde com o exercício e formas de liberar o estresse; isso ajudará a deixar a mente mais ativa.

No amor, você terá algumas divergências com seu parceiro ou parceiro devido a mal-entendidos, então dialogar para ficar em paz em seu relacionamento. Seus números da sorte são 03, 26 e 55.

Gêmeos

Você estará ocupado neste final de semana com muitas tarefas pendentes do trabalho e deve tentar organizar melhor seu tempo. Seu signo gosta de chamar a atenção e de ser admirado, mas é preciso pensar na felicidade sem depender da aprovação dos outros; ao ser mais sincero, pessoas sinceras se aproximam.

Não brigue mais com o seu parceiro e entenda que às vezes a raiva pode nos afastar dos momentos e desgastar. Prefira pensar antes de falar e ficar em harmonia.

No dia 13 de dezembro, você receberá uma surpresa agradável e sua luz espiritual se intensificará; realize com os esforços e força do pensamento. Cuide das dores de cabeça e pescoço, lembre-se que o exercício pode ajudar a liberar estresse ou se sentir melhor.

Você pode decidir mudar de casa. O roxo o ajudará a atrair energias transformadoras que podem abrir caminhos importantes.

Câncer

Você vai recomeçar em todos os sentidos de sua vida. Este fim de semana, seu signo passa por um momento de metamorfose e elevação espiritual, por isso mantenha-se atento ao que sente.

A sorte aumenta em 13 de dezembro e o branco ajuda a ter revelações importantes; conecte-se coma a intuição. Seus números da sorte são 00, 67 e 98.

Tenha atenção com as dores nas costas e nos rins; planeje melhor suas refeições e se alimente de forma mais saudável. Comece a poupar e não gaste descuidadamente, lembre-se que você já precisa estabilizar suas finanças para 2021.

A decisão de voltar estudar pode contribuir muito para o futuro. Aqueles que estão em um relacionamento estão mais sujeitos a gravidez.

Leão

Muitas tarefas do trabalho ou estudos irão tomar seu tempo neste final de semana. Tente manter toda a atitude positiva para que tudo corra bem. Você organiza documentos.

Um curso de especialização o ajudará a colher mais frutos na carreira. No amor nunca espere o que não virá, lembre-se que se alguém não demonstra interesse, é preciso virar a página. Evite ao máximo ficar obcecado com alguém.

Um novo amor do signo de Áries ou Libra virá até você e será muito compatível. Neste dia 13 de dezembro, sua força espiritual aumenta e o azul ajuda a atrair boas revelações. Seus números da sorte são 04, 39 e 87. Uma gravidez pode acontecer.

Virgem

Este fim de semana você terá muitas surpresas agradáveis ​​e terá uma luz para resolver um assunto importante. Continue estudando e se empenhando, pois seu signo se destaca sempre.

Tenha atenção com as dores de cabeça e procure não beber muito álcool, pois a ressaca moral pode vir. Em 13 de dezembro, a sorte chega e o verde ajudará a manter as boas energias por perto.

Seus números da sorte são 12, 38 e 56. Um amor do passado pode procurá-lo para tentar voltar; é preciso refletir muito sobre isso. Você recebe um presente inesperado..

Libra

A espiritualidade e intuição aumentam neste fim de semana. Coloque sua mente em um modo positivo para atrair a sorte e realizações. Afaste da sua vida, amores e amizades negativos.

Você recebe o dinheiro extra ou de uma divida. A relação permanecerá muito estável, apenas tente não desgastar o relacionamento e saber que cada um deve ter o seu tempo individual.

A sorte chega com os números 15, 60 e 98; use cores fortes para atrair abundância. No dia 13 de dezembro, seu poder de atração aumenta: mentalize o que você deseja para a sua vida.

As rosas vermelhas ajudam atrair o amor verdadeiro para sua vida. Descanse e dê um tempo para relaxar de verdade; assim você iniciará a próxima semana com muito mais energia e bem-estar.

Escorpião

Momento de boas notícias e de se conectar com seu lado espiritual para poder acreditar mais em si mesmo e começar a realizar seus sonhos. Voce pode decidir fazer mudanças na aparência para se renovar para 2021.

Evite se colocar em segundo lugar ou em situações chatas apenas não magoar os outros; chegou a hora de ser honesto com o que você sente e colocar suas prioridades na frente. Foque nos seus objetivos, mesmo que outros não gostem.

No amor você ficará em paz com seu parceiro e pode assumir um compromisso mais firme. Lembre-se de que tudo vem no devido tempo e aprenda a ser paciente. Seus números da sorte são 10, 42 e 98.

Sagitário

Você vai receber muitas boas notícias neste final de semana, principalmente na carreira. Uma posição melhor remunerada pode surgir ou um negócio começa a render mais lucros.

Você recebe um presente inesperado e pode ser de um novo amor; isso trará muita alegria. Você terá sorte com os números 07, 39 e 65. Neste 13 de dezembro a ajuda divina aumenta e você pode conseguir realizar algo muito importante. Desejos são cumpridos em breve.

Evite fofocas. Seu signo se caracteriza por ser movido por seus próprios interesses, mas pode se destacar muito mais quando ajuda as outras pessoas e se torna alguém que se importa com o sentimento alheio.

Capricórnio

Agradáveis ​​surpresas irão animar seu final de semana. Você finalmente terá sucesso em um trabalho ou projeto e sentirá tranquilidade.

Seu signo sempre busca controlar tudo ao seu redor e, quando não consegue, fica frustrado. Tente se acalmar e analisar mais as coisas antes de tomar atitudes que possam compromete-lo.

Em 13 de dezembro, um novo ciclo se inicia e pode ser muito próspero; reveja seus objetivos com otimismo. Você recebe uma surpresa financeira e seus números da sorte são 06, 30 e 78; combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Se um amor não valoriza e parece não querer nada com você, não implore; tenha em mente que os sentimentos devem ser recíprocos e espontâneos. Você conhece alguém do signo de Áries ou de Virgem que vai falar com você sobre o amor verdadeiro.

Aquário

Vocês farão mudanças em sua vida amorosa neste final de semana e tomam decisões. Uma visita pode chegar.

Um novo emprego pode surgir e o ajudará a financeiramente; apenas evite falar sobre isso para que não atrair a inveja. Este 13 de dezembro será repleto de sorte e boas energias; mantenha-se positivo.

Seus números da sorte são 12, 15 e 33 e o branco atrairá harmonia. Tenha foco e perseverança para ir atrás dos seus objetivos ou ajudar alguém que precisa. Evite somente ter problemas com as outras pessoas, pois você pode ser muito duro; tenha mais tato para agir e escolha melhor suas palavras.

Peixes

Você faz ajustes nas contas e paga dívidas. Organize melhor a forma de gastar seu dinheiro. A exaustão física e mental pode chegar, por isso é importante cuidar da saúde e descansar para renovar as energias.

Neste 13 de dezembro um novo ciclo de prosperidade é iniciado; o branco ajudará a manter as boas energias por perto nesta fase. Aqueles que são solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Áries, Câncer ou Leão que será muito compatível.

Seus números da sorte são 23, 40 e 67. Você recebe um presente. Alguns casais podem pensar em consolidar o relacionamento ou aumentar a família. Uma viagem surgirá para o fim do ano.