O traço de relacionamento de cada signo que é amado por uns e odiado por outros

Cada signo do zodíaco tem uma forma de se relacionar, que pode ser muito compatível para alguns, mas também um problema para outros. Confira:

Áries

O ariano é muito independente e sabe respeitar o espaço do outro no relacionamento, buscando relacionamentos sem dependência.

Touro

O taurino é uma pessoa muito consistente e que não muda de ideia com facilidade, isso faz com que ele goste de relacionamentos mais estáveis e dentro da zona de conforto.

Gêmeos

O geminiano está sempre em busca de conexões com pessoas interessantes e assuntos entusiasmantes, o que faz dele alguém ativo e de ideias mutáveis.

Câncer

O canceriano gosta de sentir querido e protegido, voltando muita atenção para o relacionamento e cobrando também.

Leão

O leonino gosta de ser o protagonista e de sentir estimulado com novas experiências, por isso busca pessoas que queiram brilhar sem disputas e viver intensamente ao seu lado.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano pode ter uma forma mais prática, organizada e menos emocional de ver as coisas, por isso se dá bem com pessoas também enxergam os detalhes a lidam com eles de forma estratégica.

Libra

O libriano sempre considerará muito o parceiro, mas não deixará de se importar bastante com as com as outras pessoas, construindo relações que respeitam amizades e outras relações.

Escorpião

O escorpiano se entrega a emoções intensas e paixão como nenhum outro signo, mantendo suas relações com apego e vivacidade.

Sagitário

O sagitariano é aventureiro e pode entregar muito amor aos seus objetivos, buscando parceiros corajosos para acompanhá-lo em sua trajetória de muitos caminhos.

Capricórnio

O capricorniano é estável e, por mais que seja realista, tenta sempre cumprir suas promessas, buscando pessoas que também honrem os compromissos.

Aquário

O aquariano gosta de ter liberdade para ser dinâmico e audaz, preferindo relacionamentos que se distanciem das cobranças e trajetórias tradicionais.

Peixes

O pisciano idealiza relacionamentos com muito romance e imaginação para criar histórias, buscando parceiros que não tenham medo de se entregar a intensidade.