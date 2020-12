81% crianças viram ou enfrentaram algum tipo de violência durante a pandemia

A pandemia e as medidas de isolamento social têm gerado um aumento significativo da violência contra crianças e adolescentes. O estudo Act Now, recém divulgado pela organização humanitária World Vision, conhecida no Brasil como Visão Mundial, mostra que 81% das crianças viram ou enfrentaram algum tipo de violência em suas casas, comunidades ou pela web, desde o início da pandemia.

A agência humanitária teme que as crianças vivam em risco se não forem ouvidas ou protegidas. Os números sugerem que a violência contra as crianças pode aumentar entre 20% e 32% no futuro.

Segundo a organização, até 85 milhões de crianças em todo o mundo podem estar sofrendo violência física, sexual ou emocional, como resultado das restrições de mobilidade e confinamento, necessárias para controlar infecções por Covid-19, o que marca um retrocesso nos esforços contra a exploração e a violência contra as crianças.

A pesquisa ouviu 763 crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 19 anos, de 50 países da Ásia, América Latina, Caribe, Oriente Médio, Europa e África, exceto o Brasil, que não participou desta etapa da pesquisa.

Um dos jovens ouvidos pelo estudo comentou a violência sofrida, em especial, pelas garotas. "Com a covid-19, muitas crianças, especialmente as meninas, foram afetadas. O fechamento das escolas fez com que elas ficassem em casa, facilitando a violência física, sexual e emocional nas comunidades", disse o adolescentea Kampamba, de 16 anos, morador do Zambia, no sul da África, que atua ajuda sua comunidade com orientações sobre como se manter saudável e seguro do coronavírus.

Dana Buzducea, Diretora Global de Incidência de World Vision, afirma que “este ano foi particularmente difícil para as crianças mais vulneráveis. O novo coronavírus aumentou a pressão e as ameaças às crianças em todo o planeta, especialmente àquelas em contextos frágeis. Fica claro que temos outra epidemia em nossas mãos: a da crescente violência contra as crianças”.

Prejuízo à educação

O estudo também revela que a pandemia impediu cerca de 80% das crianças de terem acesso à educação. As crianças e os adolescentes entrevistados pedem que os governos priorizem a educação como parte da resposta global à pandemia.

“Em todas as crises, as crianças, especialmente as mais vulneráveis, pagam o preço mais alto. A pandemia e esta crise, como nenhuma antes experimentada por nossa geração, já afetaram gravemente o acesso de muitos meninos e meninas à educação. O acesso a instalações vitais de proteção à criança, como escolas, linhas e grupos de apoio, têm sido completamente inacessíveis para as crianças quando elas mais precisam. O confinamento tem contribuído para diminuir a propagação do vírus, mas tem mantido crianças e adolescentes em péssimas condições", acrescenta a diretora da organização.

Durante a pesquisa, crianças e jovens deixaram algumas mensagens para os líderes:

Protejam crianças e jovens da violência: fazer ou garantir o funcionamento de todas as linhas de apoio relacionadas a crianças, porque atualmente as linhas de apoio a crianças não funcionam bem. (Ameet, 16, homem, Bangladesh) Envolvam crianças e jovens na tomada de decisões: o governo precisa ouvir mais as crianças; ninguém nos perguntou como é ficar trancado em casa por tanto tempo. (Mulher, 14, Bósnia e Herzegovina) Lutem contra a propagação do vírus: precisamos de mais informações sobre como prevenir e proteger da COVID-19 em aldeias e comunidades. O governo deve fornecer materiais para previnir e proteger da COVID-19 como máscaras, sabonetes, álcool em gel para crianças e pessoas que moram nas comunidades. (Miss Soud, 13, mulher, Laos)

Para ler o estudo completo (em inglês), clique aqui.

