Estas são as dicas para você ter uma vida sexual melhor, segundo artigo de Harvard

Sua vida sexual não está nada bem? A idade, por exemplo, pode ser um dos fatores que prejudicam sua vida sexual.

“As transformações físicas pelas quais seu corpo passa com a idade também têm grande influência em sua sexualidade. A diminuição dos níveis hormonais e as alterações no funcionamento neurológico e circulatório podem levar a problemas sexuais, como disfunção erétil ou dor vaginal”, explica a publicação da Harvard Health Publishing.

Por isso, é sempre bom levar em consideração algumas dicas que podem ajudar a ter uma vida sexual melhor. De acordo com a publicação, uma das maneiras de fazer isso é praticando o toque.

Toque

“As técnicas de concentração sensorial que os terapeutas sexuais usam podem ajudá-lo a restabelecer a intimidade física sem se sentir pressionado. Muitos livros de autoajuda e vídeos educacionais oferecem variações desses exercícios. Você também pode pedir a seu parceiro que o toque de uma maneira que ele ou ela gostaria de ser tocado. Isso lhe dará uma noção melhor de quanta pressão, de suave a firme, você deve usar”.

Muda a posição

Outra dica interessante é experimentar posições diferentes. “O desenvolvimento de um repertório de diferentes posições sexuais não apenas acrescenta interesse ao ato sexual, mas também pode ajudar a superar problemas. Por exemplo, o aumento da estimulação do ponto G que ocorre quando um homem entra em sua parceira por trás pode ajudar a mulher a atingir o orgasmo”, explica a publicação.

Use um vibrador

O vibrador é um excelente item para mulheres. Isso porque elas podem aprender sobre sua própria resposta sexual e “permitir que ela mostre ao parceiro o que ela gosta”, ensina a Harvard Health Publishing.

Por fim, a publicação recomenda que para ter uma vida sexual melhor é necessário relaxar. “Faça algo relaxante juntos antes de fazer sexo, como jogar um jogo ou sair para um bom jantar. Ou tente técnicas de relaxamento, como exercícios de respiração profunda ou ioga”.

