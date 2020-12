Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 11 de dezembro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você terá grandes realizações pessoais nesta semana e novas oportunidades no trabalham chegarão para você. Matenha-se positivo e sem medo de liderar para não sabotar a si mesmo.

Cuidado com as suas palavras, pense no que vai dizer para depois não se arrepender. Você recebe dinheiro extra por uma dívida do passado. Sua sorte chega em 9 de dezembro e você receberá novidades que trarão muita alegria.

Seus números são 04, 32 e 88 e o vermelho atrai abundância. Não procure tanto o amor e deixe-o entrar na sua vida naturalmente; seus signos mais compatíveis são Capricórnio, Aquário e Virgem. Quem está comprometido deve ficar menos nervoso ou ciumento e respeitar o espaço do parceiro.

Touro

Você terá um amplo crescimento nos estudos ou trabalho que o ajudará de forma muito positiva. Você está muito determinado a realizar seus planos, mas às vezes duvida; tente cumprir todos os seus objetivos sem pessimismo.

Um amigo o procura para convidá-lo a uma viagem ou encontro para relaxar um pouco do seu ambiente de trabalho. A sorte chega em 9 de dezembro com os números 01, 29 e 77; tente usar o azul forte em suas roupas para atrair sorte.

Aqueles que são solteiros devem aprender a amar primeiro a si mesmo e depois amar outra pessoa. Isso afastará problemas e atrairá relacionamentos mais saudáveis.

Cuide de seu sistema nervoso ou hormonal. Um novo amor pode dar um presente. Você terá muito trabalho extra e deve se acalmar e terminar seus projetos.

Gêmeos

Você enfrentará muita pressão no trabalho esta semana. Seu signo se sente vulnerável à pressão, então é preciso pensar duas vezes antes de falar ou fazer qualquer coisa, pois assim é possível evitar problemas.

Serão dias de energias intensas em todos os sentidos e você deve ser mais otimista. Compras são feitas com sucesso. Pessoas fazem fofocas sobre seu relacionamento ou vida amorosa; aprenda a ficar quieto e ser cuidadoso.

Você terá sorte em 10 de dezembro e seus números da sorte são 03, 25 e 40. Use o verde em suas roupas para atrair abundância para sua vida. Um amor do passado o procura. Você se sairá bem em sorteios. Não negligencie sua saúde.

Câncer

Essa semana você vai impulsionar sua vida no trabalho. Seu signo é muito responsável em tudo e sempre busca o sucesso, mas você também deve buscar boas oportunidades financeiras; invista no seu futuro e busque recompensas.

Um parceiro pode convidá-lo para uma viagem; seu signo passa por um estágio de paixão intensa. Procure não deixar sua carreira universitária para depois e continue se preparando para ter sucesso.

Seu melhor dia será 10 de dezembro e uma oferta de trabalho mais bem paga pode chegar. Seus números da sorte são 12, 30 e 89. Use o amarelo para ter mais sorte. Você resolve uma questão legal a seu favor.

Mantenha sua mente positiva para atrair o sucesso e não deixe os pensamentos ruins desanimarem. Cuide melhor da saúde.

Leão

Você deve perseverar esta semana; não desista tão facilmente e seja perfeccionista em tudo o que puder. Evite desanimar, mesmo que as coisas não saiam como esperado. A perseverança atrairá o sucesso merecido

Você terá reuniões e pode assumir mais responsabilidades. É difícil se relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo, por isso é melhor definir seus sentimentos. A compatibilidade com os signos de Áries, Libra ou Sagitário aumentam.

Você terá sorte no dia 10 de dezembro com os números 07, 31 e 65. Evite falar sobre a sua sorte ou objetivos a longo prazo; é melhor ser discreto para não atrair a inveja. Você resolve uma situação legal. Esqueça aquele amor, especialmente se for dos signos de Gêmeos ou Escorpião, que brincou com seus sentimentos.

Virgem

Você terá muito trabalho esta semana e colocará em dia todas as suas atividades; você precisa ordenar suas obrigações para que depois não se veja sobre tanta pressão.

Tenha pensamentos mais positivos nos relacionamentos, pois sua mente pode girar muito em torno do ciúme e paranoia. Confie e mais e deixe fluir.

A compatibilidade do seu signo é maior com Áries, Leão e Libra, e é hora de você se apaixonar novamente. Você terá sorte no dia 8 de dezembro com os números 05, 48 e 79. As cores fortes atraem abundância para a sua vida.

Alguns amigos o convidam você para uma viagem no final do mês. Não dê mais desculpas para não cuidar da saúde. Apenas dê conselhos se as pessoas pedirem; será melhor não se envolver em qualquer situação ou problema.

Libra

Você vai enfrentar problemas no trabalho esta semana, então tente se acalmar e equilibrar as emoções, buscando ficar mais positivo e preparado para qualquer imprevisto. Tudo vai dar certo!

Não procure um amor que o deixou. Lembre-se que quem se interessa realmente vai atrás. É hora de virar a página e conhecer pessoas mais compatíveis. Dinheiro extra pode chegar e o ajudará a fazer algo que você quer há um bom tempo.

Não extrapole nos vícios e cuide do estresse com mais responsabilidade, melhorando a alimentação e fazendo exercícios. Os comprometidos devem ter paciência e buscar a solução para seus problemas de ciúme com diálogos honestos, mas em paz.

Você terá sorte no dia 10 de dezembro com os números 07, 41 e 66. Tenha atenção com problemas no sistema reprodutivo ou com infecções sexualmente transmissíveis, pois estes serão seus pontos fracos.

Escorpião

Tudo que você faz tem consequências, então sempre meça bem o que vai realizar e dizer para não ter problemas no futuro. Você é muito sensível e tem medo de se machucar, mas deve relaxar e não ficar na defensiva, especialmente em assuntos de amizade e trabalho.

Você terá muito trabalho e novos projetos esta semana, serão dias de muita pressão e a energia pode ficar caótica. Se concentre para fazer tudo bem e também tire um tempo para relaxar.

Tenha atenção com os problemas nervosos, pois esse é o seu ponto fraco. Cuide da saúde com mais exercícios e meditação para que as energias estejam equilibradas. Você recebe um presente de alguém especial.

Você terá sorte no dia 9 de dezembro com os números 02, 18 e 99. O azul claro atraíra boas energias. Lembre-se de que o amor não pode ser comprado ou por interesses; é preciso nascer naturalmente e de forma nobre.

Sagitário

Você tomará decisões esta semana que mudarão sua vida e isso o preencherá com energias positivas. Em 07 de dezembro você terá sorte no trabalho ou com projetos que o ajudarão a crescer economicamente.

Você precisa economizar para o futuro. No trabalho, é necessário se concentrar porque serão dias de muitas reuniões e mudanças. Evite se irritar por insistir nas coisas que não podem ser do jeito que você deseja, então tente mudar essa situação com o tempo.

No amor é preciso entender que cada um deve ter seus projetos pessoais; lembre-se de que nos relacionamentos ninguém é dono um do outro.

Se você for solteiro, um amor, que pode ser de Áries ou Gêmeos, irá procurá-lo. Alguém fala sobre compromissos sérios. Seus números da sorte são 13, 29 e 80.

Capricórnio

Você alcançará os objetivos que tem em mente e progredirá; serão dias de boa energia ao seu redor, apenas evite falar sobre seus planos no futuro para não atrair a inveja. A oportunidade para um novo negócio pode sair muito bem.

Um amor do signo de Áries ou Gêmeos o procura ou planeja uma viagem com você; parceiros se reencontram e isso demonstrará interesse e segurança na relação.

Um amigo pode estar se apaixonando por você; fale claramente sobre essa situação e não confunda amor com amizade. Você organiza documentos e pode decidir mudanças na carreira ou estudos.

Tenha cuidado, pois um amor do passado pode ter muito ressentimento sobre o relacionamento de vocês e pensa em magoá-lo; proteja-se e feche esse círculo. Você terá sorte em 8 de dezembro com os números 21, 30 e 76.

Aquário

Serão dias de prosperidade e esta semana você dará continuidade aos seus objetivos pessoais. Tenha força para seguir em frente e finalizar qualquer projeto que tenha em mente.

Às vezes, você é impulsivo e ciumento com o parceiro e isso é controle, um temperamento que não respeita o espaço do outro. Evite agir assim para não desgastar a relação.

Você terá sorte com os números 12, 16 e 28 e o azul atrai prosperidade. Um novo amor do signo de Áries, Touro ou Libra pode ser muito compatível com você; lembre-se de que os novos relacionamentos devem ser levados lentamente para que você não sobrecarregue seu parceiro. Esta semana sua energia espiritual se intensificará e a intuição também; mentalize o que deseja de positivo. Não tenha medo de compromissos e enfrente seus desafios.

Peixes

Você terá muita sorte em fazer mudanças positivas em sua vida esta semana. Seu signo passa por um momento de transformação de todas as energias e isso o ajudará a crescer profissionalmente, apenas tente se livrar dos maus pensamentos e da inveja.

A sorte chega em 7 de dezembro e a cor prata o ajuda a atrair boas energias. Não brigue mais com seu parceiro, seu signo sempre aumenta o drama e os problemas.

Você receberá uma mensagem importante relacionada à sua missão na vida. Não negligencie sua saúde e cuide melhor da alimentação, evitando o sedentarismo. Você terá sorte com os números 08, 23 e 72. No amor, você finalmente encontra o seu parceiro ideal. Seja construtivo.