7 ventiladores para se antecipar às ondas de calor previstas para o verão brasileiro

Quem não sentiu na pele este ano as ondas de calor? Cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Cuiabá viveram dias com as temperaturas mais altas em quase 100 anos, desde que as medições começaram no Brasil. Assim, todos os analistas apontam que os termômetros devem continuar apontando altas principalmente quando o verão brasileiro chegar.

Se preparar para as altas temperaturas é fundamental para passar por elas de forma mais confortável e com a saúde em dia. Ter um bom ventilador no calor pode fazer toda a diferença em casa para tornar o ambiente agradável. Há quem prefira os aparelhos de ar-condicionado, mas além do maior custo de compra e manutenção, eles são menos ecológicos do que os "fans".

Selecionamos 5 aparelhos que estão entre os mais avaliados e vendidos no site de comércio eletrônico da Amazon. Confira:

1. Ventilador Mondial Maxi Power 3 Velocidades 30cm 6 pás Preto



Com o ventilador 30cm da Mondial você terá muito mais vento e menos barulho proporcionando bem estar para toda sua família. Para você que procura eficiência e segurança e grande vazão de ar, ele vem com grades desmontáveis facilitando a limpeza do produto, botão de fácil acionamento para movimento oscilante na direção horizontal, ajuste de inclinação e incrível hélice de 30cm com 6 pás. Compre a partir de R$ 85,41.

2. Ventilador de Mesa Mallory Neo Air 15 Preto Grafite 110v



O Ventilador de Mesa Neo Air 15 oferece modernidade, praticidade, design e com potência de 140W, grade em sistema especial TS e inovadora hélice de 15 pás, possui eficiência energética A nas 3 velocidades gerando maior economia. Conta com um novo botão de acionamento da oscilação horizontal proporcionando maior praticidade, inclinação vertical e grade removível para limpeza. Compre a partir de R$ 170,90.

3. Ventilador Cadence, Preto e Laranja 220v



Versatilidade e equilíbrio: 2 em 1, o ventilador pode ser colocado na mesa, chão ou parede. Sim, a base pode ser fixada na parede. E além disso ele possui oscilação uniforme, girando igualmente. A fusão de 126W de potência com a hélice de 6 pás, transformam o Ventilador Cadence Turbo Conforto em uma verdadeira ventania. Vento forte com eficiência em cômodos de 20m². Compre a partir de R$ 159,00.

4. Ventilador de Coluna Cadence Ventilar Supreme Preto Azul 110v



Ideal para ambientes que exijam boa ventilação. Inclinação regulável: permite maior autonomia na escolha do ângulo de ventilação. Hélice com diâmetro total de 40cm. Grade com tela fechada: segurança aprovada pela norma internacional de segurança. Possui 3 velocidades: permite variações no fluxo de ar. Compre a partir de R$ 149,00.

5. Ventilador Arno Silence Force Repelente Líquido Preto 110V



Exclusivo Sistema de Repelente Líquido: proteção para sua família contra insetos, mosquitos da Dengue, Chikungunya e Zika vírus. Compatível com todos os frascos de repelentes do mercado. Longa duração: eficácia de até 70 noites sem precisar trocar o frasco de repelente. Compre a partir de R$ 233,90.

6. Circulador Mondial Torre Premium



Circulador de ar tower premium da Mondial, com design moderno e sofisticado para sua casa, potente e super silencioso oferece grande vazão de ar proporcionando bem estar para toda a sua família. Ideal para você que procura eficiência, baixo consumo de energia, segurança e grande vazão de ar, ele vem com função timer de até 120 min, controle de velocidade permite a escolha ideal da velocidade do ar, grade segura oferecendo proteção total não permitindo o contato com a hélice, ajuste de 3 velocidades além de ser super silencioso. Tudo isso para um ambiente fresco e agradável. Compre a partir de R$ 359,00.

7. Ventilador de Mesa Mallory Total Control Preto Laranja 220v



Este ventilador é o único do mercado com oscilação que pode ser controlada a direção por seu controle remoto, além das velocidades para comodidade. Pode ter seu tempo de funcionamento programado entre 1 e 7 horas com auto desligamento. Potência de 126W, grade em sistema especial TS e hélice de 6 pás, possui eficiência energética A nas 3 velocidades gerando maior economia. Compre a partir de R$ 205,00.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.