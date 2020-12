Quer comprar uma casa por 1 euro? Em Castropignano, na Itália, isso é possível

Com apenas 900 moradores, um restaurante, um bar e uma farmácia, a pequena cidade de Castropignano, na região de Molise, na Itália, está vendendo cerca de 100 casas que foram abandonadas por seus moradores por apenas 1 euro.

A cidade é uma vila medieval com direito a castelo e tudo e na idade média a região, a cerca de 200 km de Roma, era cercada por muros, que serviam de defesa à cidade. As ruas são estreitas e cheias de escadas e os carros não podem passar pela maioria delas.

A venda das casas que estão vazias na cidade é uma tentativa da prefeitura de atrair novos moradores e aumentar a população local.

Mas, diferente das outras vilas italianas que fizeram o mesmo, o prefeito da cidade deseja que os interessados tenham um planejamento para viver na cidade e arquem com os custos de reforma das casas

Por isso, os interessados deverão enviar um plano detalhado do que pretendem fazer com o imóvel, como morar, abrir um café, com detalhes do projeto.

Além disso, o comprador terá um prazo de 3 anos para reformar o imóvel e deverá pagar um depósito de 2 mil euros como garantia, que serão restituídos quando a reforma acabar.

Interessados devem enviar e-mail diretamente para o prefeito da cidade ([email protected]).