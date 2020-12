Os signos que podem ver a volta de amores do passado em breve

Durante este fim de semana e a próxima semana, alguns signos do zodíaco podem ter encontros com amores do passado. Confira quais são:

Touro

Momento em que a paixão aumenta e os relacionamentos podem evoluir de forma importante. No entanto, uma pessoa do passado também voltar, para cobrar esclarecimentos ou simplesmente com um pretexto. É importante refletir sobre a importância das finalizações e evitar aumentar dramas na sua vida; vire a página e dê um novo passo rumo à felicidade.

Sagitário

Este é um momento em que as finalizações de ciclos chegam e, especialmente para aqueles que acabaram com muitos assuntos mal resolvidos, isso pode ser intenso. Amores do passado podem voltar e é importante ouvir o que eles têm a dizer. Prefira agir com paciência e maturidade, finalizando dramas e se livrando daquilo que o impede de avançar em paz.

Capricórnio

Pensamentos e a vontade de voltar para alguns momentos de felicidade que aconteceram anos atrás podem atrair o passado. Evite cair na nostalgia e se esquecer de olhar para o presente; este pode ser um momento de finalizações e de se abrir para novas conexões na vida amorosa. Aproveite o aumento no seu poder de atração e prefira se divertir.