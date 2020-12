Os signos que reagem das piores formas quando são rejeitados no amor

Alguns signos do zodíaco não aceitam muito bem quando são rejeitados, especialmente no amor. Confira aqueles que podem ter as piores reações quando isso acontece:

Áries

O ariano é competitivo e gosta de vencer sempre, por isso a rejeição acaba sendo muito revoltante. Ele não tem medo de ser insensível e dizer coisas péssimas das quais se arrependerá depois, deixando problemas pessoais se tornarem públicos se necessário. Tentam ao máximo por o dedo na ferida.

Touro

O taurino tende levar a rejeição como se fosse uma ofensa muito pessoal e isso o desestabilizará bastante. Ele pode chegar a se afundar em comportamentos autodestrutivos, ao mesmo tempo que se acaba obsessivo com o assunto, deixando seu despeito aparecer e tomar conta até que todos percebam.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Quando é imaturo, o leonino está acostumado a conseguir o que deseja e fica muito frustrado com a rejeição. Ele terá atitudes para chamar a atenção e pode ser passivo-agressivo, não admitindo que o outro saia dessa sem sofrer.

Escorpião

O escorpiano não é do tipo que aceita a rejeição sem dar o troco. Ele odeia sentir que sua confiança foi quebrada e pode expressar seus sentimentos mais negativos para desestabilizar o outro. Por vezes pensará em alguma forma de incomodar o outro e desestabilizá-lo.