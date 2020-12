Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 04 a 06 de dezembro de 2020

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Final de semana de convivência e momentos de felicidade. Isso acontece porque sua compreensão com os outros aumenta e as mágoas diminuem. Aproveite esses dias.

Sexta-feira de imprevistos; é melhor estar atento e preparado. Sábado positivo para ver as pessoas que ama ou mudar de visual. Evite pensar em problemas de dinheiro, pois tudo terá solução; sua mente é forte e você deve se concentrar em situações positivas.

Quando for dormir, não deixe que pensamentos tristes tomem conta e evite a insônia. Fique tranquilo e já não pense mais em um amor que o deixou. Você terá sorte com os números 03, 17 e 22. O vermelho e o prata ajudam a dar fortuna.

Touro

Você desfrutará de três dias de muita sorte; aproveite e faça mudanças positivas em sua vida. Lembre-se que se um amor o faz sofrer é porque não é para você; você não deve mais procurá-lo, mas sim começar a conhecer pessoas que sejam mais compatíveis com você.

Seu signo é dominado pela teimosia, mas às vezes é bom abrir mão de algo para buscar oportunidades que pode ser melhores. Você planeja uma viagem. Tente continuar economizando para o seu futuro.

Você compra um presente para um parente. Você trabalha para deixar tudo em dia. Você é muito conquistador e pode atrair alguém muito interessante este fim de semana. As cores fortes ajudam a ter mais sorte no amor. Seus números são 00, 19 e 32.

Gêmeos

Você estará sujeito a muita pressão do trabalho durante esta sexta-feira. Lembre-se que você está em um momento de mudanças radicais e sentirá pressões; procure relaxar e resolva os problemas aos poucos. Tudo sairá bem.

Procure cuidar do seu dinheiro e não gaste com coisas que você não precisa. Você terá algumas discussões com seu parceiro por causa de assuntos sem importância, tente não ser tão dramático e tenha um fim de semana tranquilo.

Membros da família o visitam em breve. Você terá sorte com os números 04, 29 e 31. No amor, alguém do passado pode procurá-lo ou mandar indiretas, procure conversar e fique sempre em paz com aqueles que foram seus parceiros.

Câncer

Este será um fim de semana muito positivo, especialmente no amor e na convivência com a família. Tudo isso pode render momentos memoráveis ​​juntos. Um amor do passado pode voltar; se estiver em paz, ajude-o com o que ele necessita.

Tente primeiro pagar as suas dívidas e gastar sem tanto impulso. Neste sábado você recebe um convite e pode se divertir. Os cancerianos solteiros terão um encontro com alguém, que pode ser do signo de Virgem, capricórnio ou Touro; a compatibilidade será alta.

Cuidado com perdas ou furtos ao andar nas ruas. Você terá um sorte com os números 01, 29 e 77; tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Leão

Esta sexta-feira será de muito trabalho e você terá reuniões com seus superiores para mudanças. Procure estar sempre disposto a colaborar e ajudar, e assim você poderá crescer profissionalmente.

Sua casa é sempre um ponto de encontro, mas você deve ter cuidado e focar em se divertir com responsabilidade. Evite aglomerações e controle o impulso de beber álcool, pois ressacas morais podem acontecer.

Você pensa em fazer mudanças na aparencia. Você recebe um dinheiro que não esperava e sua sorte virá com os números 00, 34 e 78. Continue com as rotinas de exercícios.

Tente ser mais cuidadoso ao dirigir para evitar acidentes. Tenha cuidado com as brigas com o parceiro e não exagere em questões de ciúme.

Virgem

Durante este final de semana você estará trabalhando intensamente em um novo projeto que vai atrair mais renda; cuide de todos os detalhes para que seja o melhor. Você decide comemorar e pode melhorar a sua relação em casa ou com pessoas que são da sua convivência; não hesite em perdoar.

Uma viagem pode ser planejada no final do mês. Você decide implementar algumas mudanças em sua vida e fazer amizades que não são sinceras; comece a cortar quem apenas possui interesses em você.

Você pode trocar ou adquirir um bem. Seus números da sorte são 04, 29 e 31. Boas notícias chegam na sexta-feira.

Libra

O fim de semana será repleto de convivência com pessoas queridas. Apenas deixa tudo em ordem para não se sentir pressionado na segunda-feira. Você faz tarefas e começa a planejar mudanças para 2021; doe roupas que não usa mais para renovar suas energias.

Você terá sorte neste sábado com os números 01, 44 e 56. Experimente usar a cor azul para que a abundância reine em sua vida. Uma irmã ou amiga o procura para pedir conselhos amorosos.

No domingo, você visitará pessoas queridas. Tenha atenção com as dores nos ossos ou nas costas e tente não carregar objetos pesados.

Escorpião

O pensamento de fazer algo diferente em sua vida e ter mais energia positiva em tudo o motivará nesta sexta-feira. Existe muita coisa acontecendo ao seu redor e chegou a hora de crescer profissionalmente, levando projetos a diante e encontrando o que realmente deseja fazer.

Dias repletos de bons momentos e que podem render experiências especiais na vida amorosa, especialmente para quem já tem um parceiro. Experimente descansar neste domingo para recarregar as baterias.

Você vai ter sorte com os números 03, 28 e 71. Neste final de semana beba muita água, para ter mais saúde e se limpar de tudo o que é negativo.

Sagitário

Você terá muito trabalho neste final de semana e vai se preparar para um projeto profissional. Lembre-se que seu signo é dominado pelo progresso e sempre buscará melhorar sua renda.

Um amor do passado pode voltar, então tente chegar a um bom acordo e se for possível dê uma segunda chance para amizade. Você recebe dinheiro de dívidas. Desconfie de um colega de trabalho que está com inveja de você ou fazendo fofocas.

O preto e o branco contribuem para que sua energia se fortaleça. Você recebe presentes que te deixarão muito feliz. Solteiros se dão muito bem com novos amores que serão muito compatíveis. Seus números da sorte são 01, 62 e 89.

Capricórnio

Você terá pressa em ser feliz e estar com o parceiro ideal. A paixão pode aumentar. A oportunidade de um novo emprego pode chegar e será muito positiva.

Economize para as despesas que estão por vir e deixe claro o seu potencial como profissional. No sábado você vai dar um passeio com seus amigos. Você pode mudar de visual.

Um ex o procura para discutir sobre velhas questões; lembre-se que você deve manter relacionamentos felizes e não aqueles que o machucam. A compatibilidade aumenta com signos de Peixes, Áries ou Escorpião. Seus números da sorte são 09, 33 e 41.

Aquário

Você vai ter muito trabalho atrasado e estará com pressa para terminar todas as suas obrigações no prazo. Faça tudo com atenção. Alguém do passado o procura e voce deve analisar bem se as coisas agora serão positivas ou não.

Você ganha dinheiro extra com uma venda e deve administrar bem. Verifique bem as burocracias para não ter problemas na próxima semana. Tenha atenção com os problemas de garganta, pois este será seu ponto fraco.

Você comemora o aniversário de alguém especial. Não desista tão facilmente por conta do que os outros dizem; continue perseverando e você terá sucesso. Seus números da sorte são 06, 39 e 45. Sua compatibilidade no amor é maior com os signos de Áries ou Escorpião.

Peixes

Durante este final de semana você resolverá assuntos familiares. Procure ser calmo e ficar em paz. Uma viagem será planejada e tudo sairá bem; a diversão será garantida.

Casais resolvem questões pendentes e seu relacionamento irá melhorar substancialmente. Chegou a hora de amadurecer e muitas pessoas podem dar passos importantes no relacionamento.

A compatibilidade no amor aumenta com os signos de Áries, Câncer ou Escorpião. No domingo você fará um curso ou resolverá trabalho pendente; organize melhor o seu tempo.

Cuide de problemas de infecção de garganta ou estômago. Um amigo pode se separar e precisará de conselhos. Você terá sorte com os números 03, 44 e 61.