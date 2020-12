Grande novidade que será anunciada pelo aplicativo WhatsApp nas próximas semanas.

O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou, recentemente, novas atualizações para Android e iOS. As versões são compatíveis com um novo recurso que ajudará o app a anunciar informações específicas.

Como já revelado anteriormente, a plataforma conta com uma nova função para enviar anúncios específicos aos usuários.

Esses anúncios não serão enviados na forma de um bate-papo, mas aparecerão como um banner específico no aplicativo que pode redirecionar para sites externos ou podem exigir uma ação.

Como detalhado pelo site especializado WABetaInfo, foi confirmado qual é o primeiro anúncio que será enviado: novos ‘Termos de Serviços’.

Este anúncio aparecerá quando o WhatsApp estiver lançando novos termos e explica o foco principal da atualização.

Ao tocar em Concordo, o usuário aceita e pode continuar a usar o aplicativo, que entrará em vigor em 8 de fevereiro de 2021.

Ainda de acordo com as informações, os Termos de Serviço atualizados serão anunciados nas próximas semanas. Confira:

📄 WhatsApp is going to update their Terms of Service in 2021.

WhatsApp will announce their updated Terms of Service using a particular in-app announcement banner, on iOS and Android!https://t.co/A75i5hp7Wk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2020