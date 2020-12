Os signos que não possuem limites no amor, mesmo depois dos corações partidos

Alguns signos do zodíaco podem passar por experiências muito complexas no amor, mas não desistem de encontrar uma forma positiva de viver este sentimento mesmo após o coração partido.

Áries

O ariano não tem medo de correr riscos e deixar que tudo aquilo que o assusta aconteça para superar seus medos. Por isso, ele é capaz de assumir os desafios de um novo amor, mesmo quando seu coração já foi quebrado em outros relacionamentos. Este signo é teimoso e pode ignorar muitos conselhos quando está apaixonado.

Gêmeos

O geminiano pode até se sentir confuso, mas prefere ultrapassar os limites e testar ao máximo como sua vida amorosa pode mudar da água para o vinho. Ele guarda as dores e mágoas do passado, mas não deixa que elas o impeçam de dar novas chances e viver uma nova experiência de relacionamento. Ele se questionará, mas também entregará oportunidades.

Confira mais sobre os signos:

Leão

O leonino luta contra os seus medos para se sentir mais forte e preparado, o que o faz assumir novos desafios no amor, por mais que os últimos resultados não tenham saído como o esperado. Este signo não desiste fácil e, especialmente em assuntos do coração, se empenhará em ir atrás para conseguir algo muito melhor do que tinha antes.

Sagitário

O sagitariano acredita na própria sorte e, por mais que seu coração tenha sido quebrado, ele nunca deixa de dar oportunidades para o amor entrar novamente na sua vida. Ele não gosta de estagnar e busca sempre mais experiências, por isso ultrapassa limites e se entrega novamente. Este signo deve apenas ter cuidado para não encarar novos amores quando ainda não estão preparados.