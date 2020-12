10 sinais de que você é um adulto infantil

Alguns comportamentos das crianças são repletos de imaturidade emocional e até grosseiros, mas infelizmente muitos adultos também os reproduzem. Pensando nisso, a psicóloga clínica de Harvard, Susan Heitler, apresentou dez sinais para reconhecer um adulto infantil.

Confira a seguir no texto traduzido e adaptado do blog Psychology Today:

1.Birras

Crianças pequenas costumam chorar, ficar com raiva ou ficar fazendo beicinho. Os adultos raramente o fazem.

2.Culpar

Quando as coisas dão errado, as crianças procuram culpar alguém. Os adultos procuram resolver o problema.

3.Mentiras

Quando há uma situação desconfortável, as crianças tendem a mentir para evitar problemas. Os adultos lidam com a realidade, dizendo a verdade com segurança.

Reprodução / Giphy

4.Insultar

As crianças se insultam. Os adultos procuram entender os problemas, mas algumas vezes também precisam atacar o fogo com fogo para controlar uma criança zangada ou um adulto exagerado para fazê-lo parar com seu mau comportamento.

5.Impulsividade, o "controle deficiente dos impulsos"

As crianças atacam impulsivamente quando se sentem magoadas ou com raiva. Os adultos fazem uma pausa e resistem ao impulso de disparar ações ou palavras ofensivas. Eles se acalmam.

6.Precisar ser o centro das atenções

As tentativas de ter uma conversa com as pessoas na companhia de uma criança sempre resultam nela tentando chamar a atenção. Para os adultos isso deve ser diferente.

Confira mais dicas:

7.Atormentar

Uma criança fisicamente mais velha do que outras crianças de sua idade pode atormentá-las. A outra criança provavelmente não dirá nada para evitar que o “agressor” a trate com mais hostilidade. Em muitos casos, é mais seguro deixá-lo pegar o que quiser. Por outro lado, os adultos respeitam os limites: o que é seu é seu e o que é meu é meu.

8.Ataques de narcisismo

Se crianças ou adultos podem conseguir o que querem porque são maiores, mais fortes ou mais ricos, correm o risco de aprender que as regras não se aplicam a eles. O que eles querem, eles pegam. Essa é uma tendência narcisista no início pode ser vista como força.

Pessoas psicologicamente fortes ouvem os outros, na esperança de compreender seus sentimentos, preocupações e preferências. Os narcisistas apenas ouvem a si próprios e, como resultado, são emocionalmente frágeis, pois sua mentalidade é de "tudo gira em torno de deles".

9.Defesas imaturas

As crianças tendem a considerar que a melhor defesa é um bom ataque ou a negação. Os adultos usam mecanismos de defesa, como ouvir as preocupações dos outros e também as suas. Em seguida, participam da resolução colaborativa de problemas; essas respostas às dificuldades indicam maturidade psicológica.

Reprodução / Giphy

10. Não ter um ego observador ou a capacidade de ver, reconhecer e aprender com seus erros

Quando adultos emocionalmente maduros "perdem a compostura" e expressam raiva de forma inadequada, logo irão perceber que sua explosão foi inadequada. Isso acontece devido ao seu "ego observador".

Crianças que não internalizaram um comportamento respeitoso para com os outros ou que não desenvolveram a capacidade de observar seus comportamentos para julgar o que é certo e o que está fora do lugar, percebem sua raiva como normal. As explosões emocionais são justificadas culpando a outra pessoa.