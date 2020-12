Por essa você não esperava: nova função liberada pelo aplicativo WhatsApp nesta semana

Com uma nova atualização, o WhatsApp agora pode enviar anúncios no aplicativo de mensagens para os usuários.

A novidade provavelmente envolve anúncios sobre recursos, mudanças, notícias, informações e semelhantes.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, a novidade afetará os sistemas Android e iOS.

Não serão enviados na forma de chat, mas haverá um banner específico no app que pode redirecionar para sites externos (provavelmente FAQ / Blog).

No entanto, ainda não está claro o que será anunciado pela popular plataforma. Confira postagem:

Starting today, WhatsApp can send in-app announcements to their users.

Who knows what they are going to announce! 😁

Note: I don't mean advertisements, I mean probably announcements about features, changes, news, information and similar.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2020