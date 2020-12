Ponto Zero: novo Capítulo 2 – Temporada 5 de Fortnite já está disponível para os jogadores

O novo Capítulo 2 – Temporada 5 de Fortnite já está disponível para os jogadores. A novidade foi liberada nesta quarta-feira (02).

O game é compatível com PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS, Microsoft Windows e Mac OS Classic.

Reprodução

“O ponto zero foi exposto e a ilha está imersa no caos. explore o novo cenário desértico com novos e familiares locais ao batalhar para impedir que outros escapem do loop”, detalhou.

A temporada chega com várias melhorias. Confira trailer gameplay do passe de batalha ‘Ponto Zero’:

