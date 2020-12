Pediatras criam movimento em defesa da volta às aulas presenciais

Médicos pediatras de todo o Brasil criaram um manifesto em que defendem a volta às aulas regulares nas escolas públicas de todo o país. Os autores, que dizem ser de um grupo independente de instituições de saúde e ensino, já recolheram, até esta quarta-feira (2), mais de 7.000 assinaturas, entre pediatras e outros profissionais de saúde. No perfil do Instagram #lugardecriancaenaescola, criado ontem, já são quase 7 mil seguidores.

O manifesto aponta estudos científicos para mostrar que as crianças não representam grandes riscos quanto à transmissão do novo coronavírus. A carta destaca, por exemplo, que as crianças raramente têm complicações graves da Covid-19 e elas significam menos de 1% do total de óbitos causados pela doença. Diz também que a grande maioria das crianças é assintomática ou apresenta sintomas leves, principalmente os mais novos. E desta forma, transmitem menos.

“Nossa ideia é trazer informação, divulgar os estudos, tirar dúvidas da população e mostrar a necessidade da volta às aulas”, afirma o pediatra e neonatologista Paulo Telles, um dos líderes do movimento.

Veja abaixo os principais argumentos do manifesto, embasados em artigos científicos.

LEIA TAMBÉM: Educação 2021: o que esperar das escolas

– As crianças se infectam 2 a 5 vezes menos do que os adultos. O risco de se infectar é menor quanto mais jovem a criança.

– São muito raras as complicações nessa faixa etária, representando apenas 0,6% dos óbitos (sendo as crianças 25% da população nacional).

– Para as crianças, a exposição a COVID-19 as coloca em risco muito menor do que a exposição ao vírus influenza. E as escolas não fecham nos surtos de gripe.

– Apesar do que se supôs no início da pandemia, as crianças não são super-spreaders (disseminadores) do COVID 19

– A grande maioria das crianças é assintomática ou apresenta sintomas leves, principalmente os mais novos. E desta forma, transmitem menos.

– As escolas, seguindo os cuidados indicados, não são locais de maior infecção. A experiência europeia provou enfaticamente isso.

– Com as medidas de prevenção, a escola é segura para os professores e funcionários.

– No Brasil e no mundo, as crianças se infectaram mais em casa através dos próprios familiares expostos do que na escola.

– Os impactos do isolamento social prolongado no desenvolvimento infantil e saúde mental são imensos e duradouros. Obesidade, transtornos de ansiedade, transtornos do sono, danos pela exposição excessiva a telas são alguns dos muitos prejuízos.

LEIA TAMBÉM: Por que reabrir as escolas: veja o que dizem os pediatras Daniel Becker e Rubens Cat