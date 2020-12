Os signos que desejam o mal de forma muito intensa e podem torná-lo realidade

Por mais que o escorpiano seja conhecido por sua ligação com tudo o que está oculto e seu forte magnetismo, outros signos conseguem ser ainda mais perigosos quando desejam o mal de alguém. Confira aqueles que podem tornar os pensamentos negativos reais:

Touro

Quando ama ou deseja algo, o pensamento do taurino é muito forte, mas o mesmo acontece se ele deseja algo ruim ou vingança. Eles são atraídos por pensamentos obsessivos e podem expandir seus interesses sobre coisas ocultas, o que aumenta sua capacidade de realizar exatamente o que guarda intimamente.

Câncer

O canceriano tende a ser bondoso e se dedica a ter pensamentos esperançosos e positivos, especialmente com as pessoas que ama. No entanto, este signo possui uma conexão intensa com a Lua, que também possui um lado escuro. Quando é decepcionado, ele pode colocar muita intensão e sentimento nos seus desejos para com os outros, independente do que possa acontecer.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

O virginiano pode ser tomado por pensamentos muito pesados e fortes intenções negativas, o que sempre terá consequências complexas para ele e para os outros. Eles não odeiam ou desejam o mal gratuitamente, mas quando o fazem não temem em cair na autodestruição se preciso.

Sagitário

O sagitariano pode entregar muito carisma e positividade por onde passa, mas quando atravessa uma fase difícil, ele também carrega intensões complexas e atrai o pior para si ou para os outros. Sua força intuitiva e de pensamento é forte graças a sua conexão com Júpiter, o que o faz ter muita influência sobre os acontecimentos e pensamento dos outros.