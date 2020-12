O delineado de sombra colorida é a nova tendência de make e aqui ensinamos como fazer

Ele está nas fotos das fashionistas e nos olhos de muitas mulheres nas ruas. Sim, estamos falando da nova tendência de make: o delineado de sombra colorida. Ele é muito simples de fazer e apresenta um aspecto super jovem e moderno.

.

Tudo o que você precisará para fazer este delineado é de: uma sombra colorida da sua escolha e um pincel fino. Aplique a sombra no pincel e comece a desenhar o delineado no final da pálpebra para o início. Ao finalizar, faça uma linha final (igual ao do delineado de gatinho). Para ajustar o delineado, use um corretivo para que ele fique perfeito.

