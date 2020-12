O que esperar das escolas em 2021

Manter as crianças em casa quase que o ano inteiro sem ir à escola foi um desafio e tanto para os pais e para as próprias crianças, que além do convívio com os amigos, foram privadas de uma série de experiências para além das congnitivas. Agora, com a chegada do fim do ano, a falta de perspectiva rápida de vacina e a instabilidade da pandemia do coronavírus, que volta a apresentar alta no número de casos, muitos famílias, senão todas, estão se perguntando como será a educação em 2021. Atualmente, há diferentes cenários entre escolas públicas e particulares, que dependem de autorizações do estado e do município para funcionar e de decisões das redes de ensino, das próprias instituições e dos pais.

Na capital paulista, por exemplo, foi autorizada em outubro a volta às aulas presenciais somente para atividades extracurriculares na rede pública e privada de educação infantil e ensino fundamental. Já o ensino médio desde o início de novembro pôde retomar as aulas normalmente, embora isso dependa também das escolas e famílias decidirem pela volta.

Diante de tantas variáveis, especialistas ouvidos pela Canguru News dizem ser difícil prever como as escolas vão funcionar no próximo ano. Mas todos acreditam que as aulas presenciais e as remotas serão mantidas e os alunos terão de se revezar para garantir os protocolos sanitários como o distanciamento entre as mesas nas salas de aulas. E se antes havia muitas dúvidas quanto a se as escolas deveriam ser reabertas, hoje muitos pais, educadores, gestores e profissionais de saúde já se dizem a favor da volta às aulas presenciais, pelo bem das crianças. Essa é a opinião de quatro dos cinco especialistas que ouvimos. A seguir veja o que eles dizem.

Ensino híbrido e atividades fora da sala de aula

A professora e socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), diz que o retorno das atividades presenciais deve ocorrer à medida que as autoridades sanitárias e os dirigentes estaduais e municipais autorizarem a volta às aulas presenciais. “O conselho prevê volta gradual, respeitando protocolos até que escolas tenham condições de receber vacina e todos serem imunizados”, relata Maria Helena. Ela afirma que as instituições deverão realizar diferentes atividades para grupos de alunos, uma vez que não será possível manter todos juntos numa mesma classe. “Onde cabem 20 alunos, menos da metade poderá retornar, então, as atividades terão de ser complementadas fora da sala de aula, conforme previsto no parecer do conselho.” Em outubro, o CNE aprovou uma resolução que permite o ensino remoto nas escolas públicas e particulares do país até 31 de dezembro de 2021. “Entenda-se por ensino híbrido um novo conceito de utilização das pedagogias num ambiente que faz uso de diferentes tecnologias e mesmo sem acesso à internet permite o retorno à aula presencial”, explica a a presidente.

Recriar as escolas

Para educadora e historiadora Maria do Pilar Lacerda, diretora da Fundação SM, o retorno às escolas deve ser imediato.“Não é possível mais manter os alunos, principalmente até os 13, 14 anos, fora da escola. Apesar das coisas ruins da pandemia, ela trouxe a possibilidade de recriar a educação”, diz a educadora que já foi secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC) e secretária municipal de Educação de Belo Horizonte.

Segundo ela, é preciso repensar e refazer as escolas por meio de um projeto local, que articule forças da saúde, educação, assistência social e cultura e se reúna com a comunidade para pensar em formas seguras desse retorno. Pilar também destaca a necessidade de pensar em um trabalho de ensino híbrido.“Não tenho dúvida de que as crianças não podem ficar privadas do convívio escolar e não estou falando disso por causa da perda de aprendizagem. Ninguém perde aprendizagem – quando você está em casa ajudando a mãe ou conversando com os avós você também está aprendendo – , mas o que não é mais possível é voltar para aquela escola conteudista, transmissivista, que não garantia aprendizagem significativa”.

A diretora diz que a escola tem de se preocupar em não perder o vínculo com as crianças. “Não podemos deixar as crianças pensarem que ninguém liga para elas e para o seu aprendizado, que ninguém se importa se elas estão tendo atividade. É preciso manter o processo, mas buscando aprendizagens significativas.”

Pela liberação da volta às aulas presenciais



O presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep),Ademar Batista Pereira, diz que há tempo a rede privada vem pedindo a liberação pelos governos para a retomada das aulas presenciais. “A gente espera poder reabrir as escolas com protocolos de segurança e seguindo os cuidados de higiene e também respeitando as famílias que não quiserem voltar”.

Segundo o presidente, este foi um ano difícil para as escolas privadas, devido ao cancelamento de contratos e à redução dos valores das mensalidades, mas ainda assim, segundo ele, foi possível fazer um bom trabalho. “O ano não foi perdido, mas o ensino remoto deve ser visto como algo emergencial. Se com os adultos as aulas presenciais permitem desenvolver melhor os conteúdos, imagine com as crianças, em que é preciso trabalhar também outros aspectos, como as relações entre eles”, questiona o presidente.

Impacto no emocional das crianças

Uma das coordenadoras da área de gestão da Comunidade Educativa CEDAC, Maria Paula Twiaschor, se diz favorável à retomada das aulas presenciais, mas recorda que esse movimento não teve adesão de todos os estudantes e nem de todas as escolas. “Ainda existe resistência dos professores a voltarem, eles estão com receio pelo risco que podem correr de contrair o vírus”.

Para ela, essa é uma decisão que tem de envolver escola, município autoridades da saúde e também as famílias e os professores. "A escola tem que deixar a equipe, os professores e as famílias seguros, garantindo todos os protocolos sanitários determinados.”

Maria Paula recorda que a “não-volta” tem um impacto enorme no emocional das crianças, na aprendizagem, no abandono escolar e no aumento da desigualdade. “Mas essa volta não pode ser igual a antes, todos sentados na sala. Os alunos tiveram acessos diferentes ao ensino remoto, possibilidades diferentes de aprendizagem e isso tem que ser considerado, para que todos possam recuperar o que não conseguiram neste ano. Vai ter que ter mudanças no sentido de pensar em atividades diversas para diferentes grupos.”

‘Ainda não é hora de reabrir as escolas’ diz educador Luis Laurelli

O educador e gestor Luis Laurelli acredita que não é o momento de reabrir as escolas. Para ele, que já foi diretor geral do Colégio Pentágono e do Sistema de Ensino Pueri Domus, o fato das crianças não seguirem as regras de proteção contra o vírus pode colocar todos em risco, nao justificando a volta às aulas presenciais. Ele cita ainda a complexidade da operação necessária para seguir os protocolos e cuidados sanitários, o que requer grande mobilização de funcionários e profissionais de limpeza.

“É muito difícil controlar mais de uma criança ao mesmo tempo, evitando com que levem às mãos ao rosto ou tirem as máscaras”, diz o educador.uis porém reconhece que as crianças menores são as mais prejudicadas pela falta de convívio escolar e que há conteúdos mais subjetivos que não podem ser apreendidos a distância, sendo necessário o contato presencial entre professor e aluno. Sobre a manutenção do ensino híbrido, ele destaca que o ideal seria que fossem elaborados dois planos de aula, “pois um modelo não se iguala ao outro, o que exigiria uma ampliação da carga horária dos professores.” Luis ressalta ainda a necessidade de acolhimento na volta às aulas. “Muitas perderam entes queridos e tiveram a vida modificada. Os professores também precisam estar preparados para acolher as crianças que estão sofrendo de ansiedade ou depressão." (Colaborou Michele Custódio)

