Quer Viajar? Companhia LATAM oferece passagens promocionais para destinos nacionais e internacionais

A companhia LATAM inicia a semana com passagens promocionais para diversos destinos nacionais e internacionais. Como revelado, os preços são válidos até as 23h59 desta segunda (30), para voos em classe econômica, em destinos brasileiros, com voos programados entre 1º de fevereiro e 30 de junho de 2021, e em voos internacionais para o período de 1º de dezembro de 2020 a 30 de junho de 2021.

A menor tarifa é para o voo entre São Paulo/Guarulhos e Curitiba a partir de R$ 91,44 (o trecho, com taxas inclusas) ou 2.200 pontos LATAM Pass (mais taxas).

“Para viagem do Rio de Janeiro/Santos Dumont a Vitória, é possível encontrar tarifas a partir de R$ 98,57 (o trecho, com taxas inclusas) ou por 2.000 pontos LATAM Pass (mais taxas)”, detalhou.

Para as rotas internacionais, o menor preço é o voo de São Paulo/Guarulhos para Santiago, no Chile, com valores a partir de R$ 894,65 (ida e volta, com taxas inclusas) ou por 20.400 pontos LATAM Pass (mais taxas).

"Há ainda ofertas a partir de R$ 1.240,65 (ida e volta, com taxas inclusas) ou por 20.800 pontos* LATAM Pass (mais taxas) partindo de São Paulo para Buenos Aires. E de Brasília para Santiago há tarifas a partir de R$ 1.467,78 (ida e volta, com taxas inclusas) ou por 32.400 pontos LATAM Pass (mais taxas)", informou.

Ainda de acordo com as informações, a LATAM Travel, operadora de viagens da companhia, também preparou pacotes especiais, para quem está planejando viajar e conhecer destinos dentro e fora do Brasil.

Com informações da LATAM

