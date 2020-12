O conselho para cada signo enfrentar o eclipse lunar de 30 de novembro de 2020

Esta noite, um eclipse lunar no signo de Gêmeos ganhará os céus e cada signo do zodíaco pode enfrentar os efeitos destas fases da melhor forma com alguns conselhos. Confira quais são:

Áries

Momento de ter muito cuidado com o impulso de dizer aquilo que pode machucar as pessoas e causar consequências que você realmente não deseja. A reflexão e paciência são indispensáveis.

Touro

Momento de estabelecer limites e ter mais confiança para dizer o que pensa e sente. Chegou a hora de encontrar sua fortaleza e usá-la nos relacionamentos.

Gêmeos

Verdades podem ser reveladas e chegou a hora encarar a realidade como ela é. Os sonhos são importantes, mas a realização mostrará o seu poder.

Câncer

É importante manter a introspecção e recarregar sua energia para lidar com as tensões que podem surgir. Não se desequilibre!

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Momento de fortalecer a autoestima e se proteger de energias ruins que podem ser enviadas por outras pessoas. Tenha cuidado com as opiniões que você leva em conta.

Virgem

Não deixe a vida pessoas de lado e cuide de si para se preparar para as novas oportunidades que chegarão. Você também deve se distanciar do pessimismo.

Libra

Mesmo se estiver muito indeciso, é preciso ter atenção com os conselhos que decide absorver. Sua intuição sempre terá uma resposta.

Escorpião

A confiança deve ser construída com calma e atenção. Pessoas podem decepcionar ou fazer grandes revelações. Fique atento aos detalhes.

Sagitário

Momento de ter cuidado com o julgamento e com a forma como se comunica, especialmente com pessoas queridas. Ser muito critico pode trazer efeitos negativos para relacionamentos.

Capricórnio

Momento de ver as coisas com otimismo e agradecer tudo de bom que alegra sua vida ou proporciona benefícios, mesmo que os dias nublados sejam difíceis.

Aquário

Momento de ser justo e olhar para os relacionamentos com honestidade. Esta é uma fase que pode ajudar a reconhecer erros e consertá-los.

Peixes

É importante cuidar da vida pessoal e buscar a felicidade naquilo que o preenche. Se você ainda não sabe o que o apaixona, é hora de descobrir.