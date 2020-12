Modelo cria perfil para expor homens que são infiéis

Paige Woolen é uma modelo que mora na Califórnia e conta com mais de 200 mil seguidores. Após receber diversas mensagens se homens comprometidos, ela decidiu ajudar as mulheres desses homens. Para isso, ela criou um conta na rede social chamada “Dudesinthedm”, algo como caras nas minhas mensagens.

Nesta rede social, ela compartilha prints de conversa com homens comprometidos. Em entrevista ao Daily Star, a modelo explicou a situação. “Estive notando muitos homens que me mandavam DM na minha conta pessoal que tinham fotos de perfil junto com a namorada. Fiquei pensando se elas sabem ou se preocupam que eles mandam mensagens para meninas aleatórias com seus biquínis”, disse.

