10 ofertas da Cyber Monday para aproveitar a última chance de promoções antes do Natal

Talvez muita gente não saiba, mas hoje, segunda-feira, é o dia da Cyber ​​Monday (ou Segunda-feira Cibernética). A data foi criada em 2005 pela Federação Nacional de Comércio Americana, para impulsionar as vendas de final de ano no varejo.

A Cyber Monday ocorre na primeira segunda-feira após o feriado de ação de graças (Thanksgiving), logo depois da Black Friday, evento este que é conhecido por oferecer grandes descontos em vários produtos das principais lojas do mundo.

A diferença da Black Friday para a Cyber Monday está no direcionamento das promoções. Enquanto a Black Friday oferece descontos em lojas físicas e online, a Cyber Monday apenas faz promoções em vendas efetuadas através da Internet.

Selecionamos 10 ofertas, em várias categorias, do comércio eletrônico para aproveitar a última rodada de promoções e descontos antes do Natal. Lembre-se: as ofertas valem apenas hoje, 30 de novembro. Confira:

1. Monitor Gamer BenQ 24'



O inovador sistema eye-care da BenQ oferece conforto visual, prevenção e alívio contra a fadiga ocular e reduz os danos da luz azul, conseguindo assim uma experiência mais suave e fluida. Foi desenvolvido para oferecer a experiência mais suave e sensível com as tecnologias color vibrance e black equalizer para imagens mais claras, sendo o monitor perfeito para competição. De R$ 1.979,00 por R$ 1.649,00 (desconto de 17% com economia de R$ 330,00) com frete grátis.

2. Caixa de Som Bluetooth Essential Sound Go i2go



Possui 10w de potência RMS. Com seus alto-falantes potentes, ela garante uma experiência sonora intensa, que aliada aos drivers de 45mm proporciona graves poderosos e dinâmicos, além de um som nítido. É resistente à água e tem bateria de 8 horas de duração. De R$ 139,00 por R$ 119,00 (desconto de 14% com economia de R$ 20,00).

3. Kit de Pontas e Brocas Bosch X-Line



Com 54 unidades para parafusar, fixar e perfurar metal, madeira e alvenaria. Design das Pontas para parafusar evita o desgaste da cabeça do parafuso e seu encaixe hexagonal evita o deslizamento na ferramenta. Possui suporte universal magnético que permite trocas rápidas e fixação segura das pontas. De R$ 120,90 por R$ 99,00 (desconto de 18% com economia de R$ 21,90).

4. Fechadura digital de sobrepor ELSYS



Teclado touch screen luminoso com senha numérica (até 5 senhas). Alimentação por 4 pilhas alcalinas (inclusas) e até 1 ano de duração com 10 acessos diários. Alerta de bateria fraca. Plugs para alimentação de emergência. Função senha protegida e não perturbe. Para portas de 25 a 50mm de espessura. Compre a partir de R$ 365,00.

5. Bella Ducha Lorenzetti 4T 127v 5500w



Com design moderno, a Bella Ducha 4T decora perfeitamente o seu banheiro. Destinada a oferecer conforto e economia na hora do banho, a Bella Ducha 4T possui um espalhador de grandes dimensões e 4 opções de temperaturas. Para todas as estações do ano. A ducha é compatível com aquecedores solares, ampliando assim a sua utilização. De R$ 54,80 por R$ 39,67 (desconto de 28% com economia de R$ 15,13).

6. Secador de cabelo Gama Leggero



O secador traz uma nova tecnologia que alia o íon e ozone como terapia de tratamento capilar. O ozônio é uma molécula instável de 3 átomos de oxigênio, que atua como um potente agente antibacteriano e também como revitalizador do bulbo capilar, eliminando gordura e impurezas que cercam os poros, aumentando a oxigenação e fortalecendo os cabelos desde a raiz, criando o verdadeiro efeito anti aging (anti idade). De R$ 221,90 por R$ 129,90 (desconto de 41% com economia de R$ 92,00).

7. Controle Dualshock 4 Playstation 4 Roxo Elétrico



Controle sem fio dualshock 4 para o sistema Playstation 4 define esta geração de jogos, combinando recursos revolucionários e conforto com controles precisos e intuitivos. controle preciso: o toque, formato e a sensibilidade dos controles analógicos e botões oferecem aos jogadores conforto e controle absolutos em todos os jogos para Playstation 4. De R$ 299,00 por R$ 239,90 (desconto de 20% com economia de R$ 59,10).

8. Ferro a Vapor Base Cerâmica Black+decker 110v



Conheça o antiaderente que desliza suavemente e evita o excesso de brilho em tecido delicado. Base antiaderente com revestimento Ceramic Gliss desliza melhor sobre o tecido Spray frontal mais facilidade para umedecer e tirar as rugas mais resistentes Vapor vertical permite tirar pequenos amassados das roupas direto no cabide. De R$ 119,90 por R$ 101,92 (desconto de 15% com economia de R$ 17,98).

9. Tênis esportivo Mizuno Wave Prorunner 24 Masculino



Novo design de cabedal com tecido moderno, que mantém a respirabilidade dos pés durante os treinos, além de possuir a tecnologia Infinity Wave, com amortecimento de longa duração. Compre a partir de R$ 399,00.

10. Simulador De Realidade Virtual V-shot Polibrinq



Baixe mais de 33 jogos pelo Google Play ou Apple Store. Jogue Offline: após baixar o jogo você não precisa estar conectado para jogar. Conexão via Bluetooth sem fio e função multiplayer até 5 jogadores online. Compre a partir de R$ 79,90.

