Os signos que podem lidar em breve com amores do passado

Durante os últimos dias e novembro e inicio de dezembro alguns signos do zodíaco podem se reencontrar ou lidar com recordações sobre amores do passado. Confira quais são:

Touro

Especialmente para quem está seguindo em frente ou tentando novos recomeços no relacionamento, conexões do passado que não foram superficiais podem voltar. Você está pronto para tomar decisões e iniciativas, mas os sentimentos reprimidos podem trazer conflito. É importante ser sincero com seus desejos e limites, iniciando conversas sinceras e evitando conclusões precipitadas.

Gêmeos

Momento em que os pensamentos se voltam para a vida amorosa e novas conclusões chegam, o que pode reaproximar energias do passado de assuntos que não terminaram bem ou não tiveram a resolução merecida. O que não serve mais na sua vida ficará ainda mais evidente e esta pode ser uma oportunidade importante para finalizar estes ciclos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Neste momento de limpeza de pensamentos e sentimentos, o passado amoroso pode voltar a chamá-lo ou simplesmente reaparecer na sua vida. Tudo o que o fazer se sentir inquieto e preocupado deve ser resolvido com controle e responsabilidade. Para se abrir e atrair o novo, é preciso finalizar os apegos internos e externos.

Peixes

A vida o fará olhar para assuntos complexos com amores do passado ou atuais, o que pode gerar coincidências ou conexões com aqueles que já passaram pela sua vida. É preciso finalizar aquilo que já não é mais sadio, se desfazendo dos rancores e buscando a libertação. Expresse e diga aquilo que o afeta.