PlayStation Plus: confira os três jogos gratuitos do mês de dezembro de 2020

Os jogos gratuitos de dezembro para membros PlayStation Plus, para PS4 e PS5, foram revelados pela Sony nesta semana.

‘Worms Rumble’, ‘Just Cause 4’ e ‘Rocket Arena’ foram os três títulos escolhidos. Todos os jogos estarão disponíveis na terça-feira, 1 de dezembro, até o dia 4 de janeiro.

“A franquia multiplayer Worms rasga o livro de regras e adota o combate em tempo real para até 32 jogadores em Worms Rumble, que chega para PS4 e PS5 como título PS Plus”, detalhou.

“Além da invasão de invertebrados do Team17 temos a aventura de mundo aberto Just Cause 4 e um jogo de tiro 3×3 único, Rocket Arena, chegando dia 1 de dezembro”, completou.

Além disso, quem não é membro PlayStation Plus mas possui jogos PS4 ou PS5 com modos multiplayer ativos, poderá testá-los por tempo limitado no próximo mês.

“Teremos um fim de semana multiplayer grátis que irá da meia noite do sábado, dia 19 de dezembro, até as 23:59 (horário local) do domingo, dia 20 de dezembro”, finalizou.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: