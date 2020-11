Os signos do zodíaco que precisam ouvir sua intuição

Netuno, o planeta do subconsciente que abre sensibilidades e percepções, deixa de ser retrógrado e passa a ser direto neste sábado (28 de novembro). Confira os signos que podem ter revelações importantes e devem ouvir a intuição:

Virgem

Momento de ter segurança com as suas experiências e posturas diante dos relacionamentos amorosos. Por meio da intuição, muitas informações e revelações podem chegar para ajudá-lo a ter atitudes mais saudáveis para você em assuntos do coração. Não tenha medo de esclarecer assuntos e enxergar os outros como eles realmente são.

Sagitário

Chegou a hora de ouvir mais a sua intuição e emoções. Seu coração não deve ficar de lado na hora de tomar decisões e, por mais que alguns conflitos o deixem confuso, é preciso buscar a verdadeira face da felicidade e estabilidade que o fará se sentir completo. A atenção com a vida familiar e no lar aumenta.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Mais do que nunca, é preciso se concentrar nos seus pensamentos e intuições antes de tocar em assuntos importantes; cuidado com as palavras que escolher. Todo tipo de comunicação importante deve ser feita com clareza e tentando ver as coisas de forma mais positiva.

Peixes

A intuição e criatividade afloram sem limites. Agora, é muito mais fácil olhar além da realidade e tirar conclusões mais profundas. Seus sentimentos devem se tornar mais claros e a vontade de fazer as coisas se colocando em primeiro lugar não deve ser reprimida.