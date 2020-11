Passagens promocionais: companhia LATAM inicia Black Friday com ofertas para destinos nacionais e internacionais

Com passagens promocionais, a companhia LATAM iniciou a Black Friday com ofertas especais para destinos nacionais e internacionais.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, os descontos são válidos até as 23h59 de domingo (29) para voos domésticos e internacionais.

Além disso, clientes terão a oportunidade de parcelar as passagens para o exterior em qualquer cartão de crédito, aceito pela companhia, em até 10 vezes sem juros.

A LATAM Travel, operadora de viagens da companhia, também preparou pacotes especiais, para quem está planejando viajar e conhecer destinos dentro e fora do Brasil.

Ainda de acordo com as informações, as ofertas incluem voos a partir de R$ 91,44 (o trecho, com taxas inclusas) ou 2.200 pontos LATAM Pass (mais taxas) partindo de São Paulo/Guarulhos para Curitiba.

“Para Santiago, no Chile, é possível encontrar voos por R$ 894,65 ou 20.400 pontos LATAM Pass (mais taxas), saindo da capital paulista. Há também voos para Lisboa, saindo do Rio de Janeiro/Galeão e Brasília, por R$ 2.361,69 e R$ 2.583,09 ou por 101.400 e 95.600 pontos LATAM Pass (mais taxas), respectivamente”, detalhou.

Com informações da LATAM

