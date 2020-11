Os signos que mais dão foras e jogam a culpa no outro

Alguns signos do zodíaco são mestres em dar fora nas outras pessoas, o que poucos sabem é que na verdade eles jogam a culpa nos outros para esconder as próprias falhas. Confira quais são:

Áries

Não é incomum que o ariano pareça muito entusiasmado e que esteja se divertindo quando de repente acaba perdendo o interesse. Ele reflete bem ao ver as coisas ficando sérias e se acha que você não acompanharia seu ritmo em um relacionamento, prefere deixar tudo na amizade ou apenas flerte. Ele pode ter medo de se estabelecer na vida amorosa, mas culpará o outro por não ter tanto em comum.

Touro

O taurino é uma pessoa que busca construir tudo em sua vida sobre bases sólidas e sempre mira na perfeição. No entanto, suas expectativas são altas e nem sempre ele dá chances suficientes para o outro provar seu verdadeiro valor. A desconfiança faz parte dele, mas certamente a culpa será jogada no outro e ele passará a imaginar péssimos cenários no relacionamento sem ao menos ter tentado.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino se entusiasmará na paixão e na sedução, mas quando o relacionamento começa a evoluir, ele passa a esperar muito mais da outra pessoa. Ele tende a ser um pouco controlador e ficará alerta se o outro demonstrar que não é “devoto” da sua personalidade brilhante. Por mais que ele busque o melhor para si, pode acabar sendo egocêntrico e culpando o parceiro de forma dramática por suas exigências.

Capricórnio

O capricorniano gosta de se estabelecer e ter segurança nos relacionamentos, inclusive naqueles que estão apenas começando. Por isso, este signo tende a ficar muito atento a qualquer falha e pode julgar o outro de forma potente por atitudes que talvez não merecessem tanta rejeição. Ele se protege e tem medo de sair da zona de conforto sem ter tudo garantido, mas tende a culpar a indecisão e postura do outro como o maior empecilho.