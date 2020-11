7 bebidas alcoólicas com descontos na Black Friday para quem quer antecipar compras de Natal e Ano Novo

As festas de Natal e Ano Novo estão chegando. Depois de um ano tão difícil quanto 2020, com a pandemia de Covid-19 e o isolamento social, talvez seja um bom momento para valorizar a volta do convívio social entre as famílias e garantir um brinde com descontos nas promoções do Black Friday.

Apesar de ser necessário fazer as compras no e-commerce até o fim de novembro para garantir os descontos, a entrega dos produtos está mesmo confirmada para a semana anterior ao Natal. Quem deixar para comprar em cima da hora, às vésperas das datas de fim de ano, corre o risco de não receber a mercadoria a tempo ou ter que pagar mais caro tanto no comércio físico quanto no eletrônico.

Selecionamos 7 bebidas entre as mais vendidas e procuradas que estão em promoção da "Sexta-Feira Negra". Confira:

1. Espumante Chandon Riche Demi-Sec 750ml



Espumante meio seco com aromas de doce de laranja, frutas secas como uva passa, figo, damasco e toque de mel. Em boca, é aveludado, possui bom frescor, excelente cremosidade e ótima harmonia entre acidez e doçura. É elaborado pelo método Charmat pela Chandon do Brasil, que desde 1973 produz espumantes de excelente qualidade na região da Serra Gaúcha. De R$ 89,90 por R$ 67,90.

2. Saque Azuma Kirin Dourado 740ml



Saquê nacional produzido com fermentado de arroz. É pasteurizado, não tendo a necessidade de ser conservado sob refrigeração, somente depois de aberto. Límpido e brilhante, de sabor seco e harmônico muito agradável. Pode ser consumido quente ou gelado. De R$ 26,35 por R$ 19,99.

3. Vodka Absolut 1 litro



Elaborada a partir de ingredientes naturais, os principais ingredientes da Absolut são água e o trigo de inverno do sul da Suécia. É saborosa, encorpada e complexa, mas mantém a suavidade e a leveza com a presença marcante de grãos. Compre a partir de R$ 89,00.

4. Whisky Johnnie Walker Red Label 1 litro



Um whisky versátil, vibrante. É perfeito para misturar – uma qualidade de que poucos whiskies podem se gabar sem perder a personalidade.A família Walker usou seu conhecimento dos maltes da Escócia para criar um blend de atração universal. Compre a partir de R$ 111,07.

5. Cerveja Unicorn American Pale Ale



Caixa com 6 latas de 473 ml cada. De coloração âmbar e cristalina, possui aromas e sabores marcantes de lúpulos americanos, com destaque para notas de frutas cítricas, principalmente toranjas. O toque de caramelo trazido pelo malte equilibra o amargor médio e dá uma Drinkability incrível para essa cerveja. De corpo médio baixo, teor alcoólico moderado, final levemente seco e equilibrado. Compre a partir de R$ 117,07.

6. Aperitivo Aperol 750ml



Aperol é um aperitivo italiano, criado no século XVII, de coloração laranja brilhante e com gosto amargo-doce. Aperol é sucesso na Itália, sendo a bebida que mais cresce em todo mercado italiano. Por seu baixo teor alcoólico é a bebida perfeita para preparar drinks refrescantes. Compre a partir de R$ 52,00.

7. Vinho Rosé Camino del Valle Reservado Rosé Syrah 750 ml



A história da Adega iniciou em 1938, quando foram plantadas uvas no Vale do Curió, no Chile. Terraustral é o legado da família que continua até os dias de hoje. Tipo de Uvas: Syrah. Temperatura de serviço: 8° a 12°. Um vinho para todos os dias e que harmoniza com carnes vermelhas. Compre a partir de R$ 39,99.

