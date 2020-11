Os signos que podem se encontrar em dezembro de 2020

Em 28 de novembro, Netuno, o planeta do subconsciente que é capaz de abrir sensibilidades e percepções, deixa de ser retrógrado e passa a ser direto. Confira ao signos que devem se encontrar após está fase:

Áries

Esta fase virá para entregar mais discernimento e tato para lidar com os acontecimentos da vida. A paciência e equilíbrio nem sempre regem seu caminho, mas isso será fundamental para deixar de se perder em conflitos e indecisões. Este é o momento de olhar para os aspectos mais profundos do seu espirito e se encontrar por meio da reflexão. Tenha muita atenção com o que diz e elabore tudo o que vai expressar para outras pessoas.

Touro

Você começa a reconhecer o seu valor e pode rejeitar com maior facilidade as investidas daquelas pessoas que desejam afetá-lo. Chegou a hora de encontrar direções e companhias melhores, que se adequam a nova fase de autoestima e amor próprio que está por vir. Seu ponto de vista é importante e mais do que nunca você começa a se tornar quem realmente sonhou.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Gêmeos

Fases nas quais as pressões e conflitos exigem posturas que não podem ser adiadas nos ajudam a encontrar a maturidade que precisamos. Nesses momentos, você começa a descobrir quem realmente é e o que precisa, decidindo seus próximos passos e deixando o instinto mostrar novos caminhos. O rumo da sua carreira pode finalmente se alinhar com o que você realmente deseja.

Câncer

Encontrar a própria voz e caminho é uma das maiores missões da vida. A verdade fica cada vez mais evidente e você deseja que todos a descubram, desenvolvendo coragem e confiança para comunicar aos outros o que pensa. Chegou a hora de ser firme naquilo que você acredita que é correto e rever também os erros.