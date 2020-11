O pensamento que faz cada signo desistir de transformar o relacionamento em algo sério

Quando uma conexão com alguém começa a evoluir e ir para o próximo nível, muitos podem sentir medo. No entanto, cada signo sabe aquilo que o faz desistir de tentar ter um relacionamento sério com alguém. Confira:

Áries

Se o ariano sentir insegurança com a rotina de um relacionamento sério e achar que sua liberdade pode ser diminuída, assim como as aventuras, ele acaba desistindo de dar um passo importante com alguém.

Touro

Quando o taurino sente desconfianças sobre a capacidade do outro para lidar com um compromisso a longo prazo, ele pode preferir fugir, por mais que se sinta mal sobre isso.

Gêmeos

Ao sentir que ainda é cedo demais para se fechar para novas opções, especialmente devido ao medo da monotonia, o geminiano pode desistir de pessoas, especialmente se elas não possuem o desejo por socializar em comum.

Câncer

Se o canceriano sentir que algo neste relacionamento lembra uma dor do passado ou tem chances de sair machucado, ele irá preferir se afastar e não levar a conexão a diante – mesmo que ela seja intensa.

Leão

Quando acha que o outro possui uma personalidade muito desafiadora e que não o valoriza como deve, o leonino tende a deixar as coisas sem expectativas até se decidir ou prefere virar a página para partir para outra.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano pode se desinteressar na hora de levar o relacionamento para outro nível quando sente que o parceiro não tem a vontade de evoluir e alcançar objetivos na vida da mesma forma que ele.

Libra

O libriano pode preferir manter apenas uma amizade ou flerte se o outro parecer muito exigente emocionalmente ou dependente, pois este signo gosta de ser valorizado, mas prefere se sentir livre.

Escorpião

Se alguém o criticar muito ou demonstrar se sentir confortável com a sua insegurança, o escorpiano pode pular fora e não deixará o relacionamento evoluir.

Sagitário

Quando o sagitariano acha que alguém tem muito problema em sair da zona de conforto e cortar laços para poder ir em busca de novas experiências, ele tende a temer seguir a diante com a relação.

Capricórnio

O capricorniano pode se sentir inseguro em assumir relacionamentos com pessoas que parecem ter prioridades diferentes da dele. Ele pode preferir se afastar e se manter na zona de conforto se achar que as coisas serão muito desafiadoras.

Aquário

O aquariano tende a desistir de levar um relacionamento à diante quando sente que sua liberdade e individualidade serão afetadas. Alguns também podem julgar por aspectos mais superficiais, como o estilo de vida que não o surpreende.

Peixes

O pisciano pode se sentir confuso quando percebe que possui sentimentos intensos, mas ele só desistirá se achar que o outro não está tão disponível emocionalmente quanto ele. Este signo tem muito medo de não ser correspondido.