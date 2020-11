Montadora Hyundai comunica recall dos veículos HB20 e Creta no Brasil

A montadora Hyundai comunicou, nesta semana, recall dos veículos HB20 e Creta no Brasil, fabricados entre 2/3 e 8/3/2020, modelo/ano 2020/2020.

Conforme revelado, os modelos apresentam problema no freio. Confira a identificação dos veículos envolvidos:

HB20 número de chassis (últimos oito dígitos) de HL062582 a LP075793

Creta número de chassis (últimos oito dígitos) de LP179040 a LP181272

Conforme informado pelo Procon-SP, a “empresa deverá apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor”.

No comunicado, disponível no site, a montadora informa ter identificado a contaminação do fluido de freio utilizado na linha de produção de um lote de veículos que poderá afetar o funcionamento do cilindro mestre do freio dos mesmos, causando redução de desempenho de frenagem quando ocorrer o acionamento do pedal de forma lenta e suave.

“Esse defeito poderá, em casos extremos, gerar acidentes com consequentes danos materiais e lesões físicas graves ou até fatais ao condutor, passageiros e terceiros”, detalhou.

A Hyundai recomenda ao condutor do veículo que interrompa o seu uso e procure imediatamente uma concessionária HMB. Informa ainda que os freios continuam funcionando, sendo necessário apenas o acionamento repetitivo do pedal de freio, caso o condutor perceba comportamento irregular do sistema de frenagem.

“Os proprietários dos veículos envolvidos deverão agendar junto a uma concessionária da marca a inspeção e substituição do cilindro mestre de freio e do fluido de freio”, finalizou.

Com informações do Procon-SP

