Companhia Azul volta a operar no RIOgaleão e cria novos voos no estado durante o verão

Três destinos inéditos e retorno das operações da companhia Azul no RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim, na capital fluminense. As boas notícias sobre o incremento de operações da empresa no Rio foram anunciadas nesta quarta-feira (25).

Como revelado, com a Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, a companhia coloca em prática o “Verão Azul Conecta”, que tem por objetivo incentivar os viajantes a trocarem a terra pelo ar.

“Búzios, Paraty e Angra dos Reis contarão com voos inéditos para Belo Horizonte, Santos Dumont e Congonhas, em São Paulo.”, detalhou.

Somadas, as operações nos três aeroportos fluminenses resultarão em uma oferta semanal de 32 voos, que serão cumpridos a bordo das aeronaves modelo Cessna Gran Caravan, com capacidade para nove Clientes.

“Cabo Frio, que volta a receber aeronaves da Azul a partir de 14 de dezembro, terá um reinício relevante, com diversas frequências e destinos durante o verão. A cidade da Região dos Lagos contará com 21 voos semanais para Belo Horizonte, Santos Dumont e Congonhas, operados com aeronaves ATR 72-600, de 70 assentos, e jatos da Embraer, com 118 lugares. Depois do fim da alta temporada, no início de fevereiro, a base permanecerá recebendo aviões da Azul e tendo BH como destino”, informou.

A partir de 01º de janeiro, a empresa também volta a operar no Galeão, com Campinas, principal centro de conexões da empresa no Brasil, como destino.

Com informações da Azul

