7 itens, entre eletrodomésticos e utensílios, para atualizar a cozinha e aproveitar os descontos da Black Friday

Você sabe com que frequência deve substituir os objetos da sua casa? Na documentação anexa aos produtos, os próprios fabricantes indicam a vida útil dos eletrodomésticos. Em média, os produtos são feitos para durar 7 anos, mas as pessoas vão se surpreender ao saber que produtos maiores, como geladeiras, fogões e microondas devem ser trocados a cada 10 anos, enquanto eletrodomésticos de pequeno porte, como liquidificadores, panelas elétricas e torradeiras, não passam de 3 anos.

Selecionamos 7 sugestões de itens para renovar sua cozinha e aproveitar os descontos disponíveis no e-commerce brasileiro durante o período da Black Friday. Confira:

1. Liquidificador Viva Preto Philips Walita 110v



O liquidificador Viva Collection conta com motor de 700 W, jarra de 2 litros e a tecnologia ProBlend de 6 lâminas, combinados para criar o resultados perfeitos no preparo de vitaminas e outras receitas. Bata até os ingredientes mais duros com incrível facilidade. De R$ 188,99 por R$ 160,49 (desconto de 15% e economia de R$ 28,50). Frete grátis.

2. Jogo de Panelas Antiaderente Paris Vermelho Tramontina Vermelho Médio



A Linha Paris é perfeita para quem gosta de preparar muitas delícias para a família e receber amigos. Além de panelas com diferentes capacidades, dispõe de frigideiras, fervedores, cuscuzeiras, conjunto banho-maria, panela wok, jogos para fondue e outros. A decoração interna das peças representa a delicadeza e dedicação de quem cozinha. E os cabos, alças e pegadores são antitérmicos permitindo o manuseio com segurança. Podem ser utilizadas em fogão a gás, elétrico e vitrocerâmico (resistência elétrica) e levadas à máquina de lavar louças. De R$ 366,00 por R$ 293,30 (desconto de 20% e economia de R$ 72,70). Frete grátis.

3. Microondas Midea Branco Espelhado 110v 20 litros



Este modelo é o mais vendido da categoria microondas no site da Amazon e está incluído nas promoções da Black Friday. O microondas branco da Midea tem porta espelhada, baixo consumo de energia e display digital invisível. Esse modelo de microondas de 20 litros na cor branca é muito eficiente e combina com a decoração da sua cozinha. Compre a partir de R$ 379,99.

4. Máquina para Gaseificar Água Jet Preto Sodastream



Transforme água em água com gás em segundos, são apenas 3 etapas: encher a garrafa, apertar o botão, injetar o gás e agora é só curtir. Faça água do jeito que você mais gosta, com mais ou menos gás, é você quem decide. Não precisa de energia elétrica, e ainda ajuda o planeta diminuindo o consumo de garrafas descartáveis. Ficou sem gás? É muito fácil conseguir uma recarga, só troque seu cilindro vazio por um refil. Faça sua bebida gaseificada em questão de segundos, o botão no topo da máquina deve ser pressionado para gaseificar a água. De R$ 499,00 por R$ 399,99 (desconto de 20% e economia de R$ 99,01). Frete de R$ 10,17 para envio.

5. Panela Elétrica Multifuncional Cadence Branca 220v



Seu funcionamento é extremamente simples, basta colocar os ingredientes e apertar um único botão para que o cozimento se inicie. Tem função KeepThermo depois de pronto, mantém o alimento aquecido e na temperatura certa para ser servido. Panela antiaderente removível que impede que o alimento grude, e assegura limpeza rápida e fácil. Tem indicador do nível de água para facilitar o preparo de suas receitas. Tampa com encaixe perfeito que mantém o arroz fresquinho por até 8 horas. De R$ 159,99 por R$ 134,90 (desconto de 16% e economia de R$ 25,09). Frete de R$ 6,96 para envio.

6. Torradeira Elétrica 2 fatias 6 níveis 220v



Excelente opção para o café-da-manhã ou lanche da tarde. Esta torradeira prepara até 2 pães de uma vez e possui lâmpada piloto que avisa quando a torrada está pronta. Possibilita a ejeção manual do pão e possui bandeja para resíduos. De R$ 49,90 por R$ 40,70 (desconto de 18% e economia de R$ 9,20). Frete de R$ 33,43 para envio.

7. Conjunto Facas Profissionais 5 Peças Mundial + Cepo Madeira



O kit é composto por 5 facas inteiramente em aço inox e um cepo em madeira. Além de serem em aço inox, as facas são todas em peça única (vide foto), sem colas ou emendas no cabo (exceto pelo acabamento em resina termoplástica no cabo), o que aumenta ainda mais a beleza e a qualidade das peças. Composto por uma faca de pão, duas facas de cozinha de tamanhos variados, uma faca de Chef, uma faca de Sashimi, o kit vem figurando entre os melhores kits de facas do mercado. Compre a partir de R$ 499,90.

