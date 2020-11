5 eletrodomésticos para cuidar das pessoas e da casa com descontos de Black Friday

A pandemia do novo coronavírus mudou hábitos e desejos de consumo dos brasileiros. Em crise desde 2015, o setor de eletrodomésticos ganhou relevância em 2020 com a necessidade das famílias de equipar a casa.

As vendas de produtos como ventiladores, ferros de passar roupa, aquecedores e uma infinidade de outros eletroportáteis subiram 45% apenas no primeiro semestre deste ano em relação a igual período do ano passado. O levantamento foi feito pela empresa de pesquisa de mercado GfK, voltada para o setor de bens duráveis, com cerca de 15 mil lojas espalhadas pelo Brasil.

Se você ainda precisa de algum eletroportátil, selecionamos 5 deles que estão em promoção de Black Friday. Confira:

1. Mondial Maxi Power Ventilador de Mesa 30cm 3 Velocidades Branco Azul



A hélice de 6 pás dá ao aparelho um melhor design aerodinâmico, maior vazão de ar e melhor desempenho. Proporcionando um ambiente fresco e arejado, suas 3 velocidades dão liberdade para escolher mais vento, mais conforto ou mais silencioso, para hora de dormir. Com a sua inclinação vertical regulável é possível direcionar o fluxo de ar e, com seu sistema oscilante, o ambiente inteiro fica mais arejado. Compre a partir de R$ 79,99.

2. Aquecedor Blaze Air Cadence Branco 110v



O Aquecedor Blazer Air dá a opção de escolher o clima dentro da sua casa. Ele é um termoventilador, isto é, um aquecedor compacto com ventilação, ideal para espaços de até 25m². Portátil, e que pode ser levado para o banheiro, quarto, sala, e onde mais você precisar se proteger daquele friozinho de inverno. Compre a partir de R$ 49,00.

3. Ferro a Seco Arno Dry Vinho Branco 110v



O Arno Dry é leve e compacto, e também possui base com revestimento antiaderente que não gruda no tecido. São três posições de temperatura e luz piloto para segurança. Tudo para uma passagem prática. Compre a partir de R$ 55,28.

4. Aspirador Vertical Electrolux Azul 220v



Desenvolvido para facilitar a sua rotina diária de limpeza, o Aspirador de pó Electrolux possui 1000W de potência com duas velocidades e reservatório para 1,5 litro de pó, sendo uma das maiores capacidades da categoria. O seu alcance total de 6 metros garante a praticidade e autonomia que você precisa para limpar seus cômodos sem precisar trocar de tomada toda hora. Compre a partir de R$ 489,51.

5. Máquina de Costura Mecânica Singer 220v



Possui 23 pontos (básicos, decorativos e flexíveis), incluindo 1 casa de botão em 4 passos, Braço livre que facilita costura em mangas, punhos e barras, Comprimento e Largura do ponto ajustáveis, Passador de linha na agulha, Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura. Compre a partir de R$ 958,47.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.