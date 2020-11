3 explicações por trás das brigas com a sogra

Para pessoas de diversos gêneros, sexualidade e condições sociais, o relacionamento com as sogras pode ser um grande e conturbado desafio. No entanto, especialistas realizaram algumas pesquisas sobre o assunto e reuniram as principais razões para os desentendimentos no Psychology Today. Confira:

Você não é o parceiro ou parceira que seus sogros escolheriam para filho ou filha

Estudos descobriram que muitos pais valorizam as seguintes características para os parceiros dos seus filhos: boa origem familiar, boas perspectivas financeiras, religião semelhante e origem étnica semelhante. Tudo isso pode ser muito diferente das razões pelas quais escolhemos um parceiro para a vida.

As mães dos homens podem inconscientemente desencorajar relacionamentos de longo prazo.

De acordo com a teoria da evolução, homens e mulheres têm diferentes estratégias de acasalamento para garantir que seus genes sejam perpetuados pelas gerações futuras.

Apenas em termos evolutivos, a melhor estratégia de acasalamento de um homem era uma série de relacionamentos de curto prazo com mulheres diferentes para garantir que seus genes sejam transmitidos.

Por isso, a psicóloga social Madeleine A Fugère, acredita que a interferência de uma sogra na relação de seu filho e sua nora pode refletir o desejo inconsciente de uma mãe em ajudar seu filho a "espalhar sua semente".

Competição por recursos e atenção.

Estudos históricos sugerem que na antiguidade, quando havia várias mulheres em uma família se reproduzindo ao mesmo tempo, seus descendentes tinham menos chance de sobreviver, levando em conta a divisão de alimentos entre os parentes.

A competição por esses recursos pode ter gerado um maior conflito entre sogras e noras, algo que persiste no inconsciente traduzido na disputa por recursos e cuidados.

É possível acabar ou reduzir esse tipo de conflito que abala a família?

Confira mais dicas:

A pesquisa também trouxe algumas soluções possíveis para esse problema. Confira os principais: Tente convencer seus sogros de que você é um bom parceiro, mostrando a eles o quanto se preocupa com seu cônjuge. Tenha um contato mais próximo e pessoal com seus futuros sogros antes do casamento para facilitar um melhor tratamento após a formalização do relacionamento.

É importante recordar que as pessoas que se sentem apoiadas por seus cônjuges diante de conflitos com seus parentes têm casamentos mais satisfatórios.