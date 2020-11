Passagens promocionais: ofertas para o Rio de Janeiro no 'Esquenta Black Friday' da LATAM

Durante o mês de novembro, a LATAM Airlines Brasil preparou oportunidades com duração de 24 horas no esquenta Black Friday.

Como revelado, até às 11h59 de hoje (25), há opções de voos com preços reduzidos para o Rio de Janeiro, partindo de Brasília, Fortaleza, Salvador, São Paulo e Vitória.

Voos de São Paulo/Guarulhos para o Rio de Janeiro/Galeão podem ser encontrados a partir de R$ 136,44 (o trecho, incluindo taxas). Já partindo de Brasília para o mesmo destino há tarifas a partir de R$ 168,57 (o trecho, com taxas inclusas).

As ofertas são válidas para voos em classe econômica, programados entre 01 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021.

Esquenta LATAM Travel

Ainda de acordo com as informações, a LATAM Travel oferece pacotes promocionais para o Rio de Janeiro.

Há condições de três noites no OYO Hotel Vital a partir de R$ 380,50 ou 10 x de R$38,05, com aéreo incluso, saindo de São Paulo, no dia 15 de dezembro.

Com informações da LATAM

